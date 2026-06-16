Cortes de agua y luz que habrá en Bogotá y Soacha este martes 16 de junio: las zonas afectadas

Habitantes de diferentes sectores de Bogotá y del municipio de Soacha deberán prepararse para interrupciones temporales en los servicios de agua y energía durante este martes 16 de junio de 2026. Tanto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), como Enel Colombia, anunciaron trabajos programados que impactarán a residentes de distintas localidades durante varias horas.

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En el caso del servicio de agua potable, la EAAB informó que realizará labores relacionadas con el mantenimiento y control de la red de distribución. Estas actividades buscan reducir el riesgo de daños en tuberías y otros componentes del sistema, por lo que será necesario interrumpir el suministro de manera temporal en algunas zonas.



Cortes de agua que habrá en Bogotá hoy, 16 de junio

Municipio de Soacha: Soacha Centro. De la carrera 4 a la carrera 5, entre la calle 9 y la calle 14. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Soacha Centro. De la carrera 4 a la carrera 5, entre la calle 9 y la calle 14. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros. Localidad de Suba: Prado Sur, Tierra Linda, Batán, Alhambra, Malibú, Canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Río Negro, Andes y Niza. De la calle 89 a la calle 129, entre la Autopista Norte y la carrera 62. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

De acuerdo con la EAAB, el procedimiento corresponde a una verificación de macromedidor, una labor técnica que permite revisar el comportamiento del sistema de distribución y monitorear los volúmenes de agua que circulan por la red. Para la jornada, la empresa dispondrá de carrotanques para atender situaciones prioritarias, especialmente en clínicas, hospitales y lugares con alta afluencia de personas. Las solicitudes podrán realizarse a través de la Acualínea 116.

Además, la entidad recomendó a los usuarios almacenar únicamente la cantidad necesaria de agua antes del inicio de los trabajos y hacer un uso responsable del recurso durante la jornada. También recordó que el agua almacenada en recipientes debe consumirse en un plazo máximo de 24 horas para evitar riesgos sanitarios.



Cortes de luz que habrá en Bogotá hoy, 16 de junio

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 82 Sur a calle 84 Sur – Barrio San Bernardino XVIII.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Baquero.

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Baquero.

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 64 a calle 66 entre carrera 16 a carrera 18 – Barrio Rafael Uribe.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 70 a carrera 78 – Barrio Barlovento.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 38 Sur a calle 40 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Barrio Patio Bonito II.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 139 a calle 143 entre carrera 103 a carrera 107 – Barrio Lombardía.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 140 a calle 143 – Barrio Puerta del Sol.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. De la calle 57 a calle 59 entre carrera 16 a carrera 18 – Barrio San Luis.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 20 a carrera 24 entre calle 101 a calle 104 – Barrio Santa Bibiana.

Ante estas actividades, Enel Colombia recomendó a los usuarios desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles antes del inicio de los trabajos para evitar afectaciones derivadas de posibles fluctuaciones cuando se restablezca el servicio.



También sugirió planificar las actividades diarias teniendo en cuenta los horarios informados y limitar la apertura de neveras y congeladores para conservar adecuadamente los alimentos durante el tiempo que dure la suspensión.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co