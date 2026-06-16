En Bogotá, ¿dónde habrá pantallas gigantes para ver los partidos de la Selección Colombia?

Con pantallas gigantes, la Alcaldía de Bogotá y la Federación Colombiana de Fútbol buscan que miles de hinchas puedan disfrutar de los partidos, especialmente los de la Selección Colombia, que debuta contra Uzbekistán por la primera fecha del Mundial 2026.



Una de las pantallas estará en el Parque Metropolitano Fontanar del Río, en el noroccidente de Bogotá, y la otra en el Parque El Tunal, al sur de la ciudad.



¿Cómo adquirir boletas para ver partidos de Colombia en pantallas gigantes?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que “para poder entrar necesitan una boleta, es gratis. Esta se puede reclamar en varios puntos de la red CADE, por ejemplo, en el Supercade de Suba o en el CADE de El Tunal. Recomendaciones: solamente pueden entrar mayores de 12 años. Ojo con eso, solamente mayores de 12 años”.

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Agregó el mandatario local que este “es un espacio para que disfrutemos en familia, con amigos, en sana convivencia y celebremos con la Selección Colombia en este Mundial”.

La apertura será a las 6:00 de la tarde para que los hinchas de la Selección Colombia puedan ver los partidos de este Mundial 2026.



Más de 60.000 personas podrán ver partidos de Colombia en pantallas gigantes en Bogotá

En estos espacios se espera que, durante las tres fechas de la fase de grupos en las que jugará Colombia contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, alrededor de 60,000 personas puedan disfrutar de los juegos.



Según el comunicado de la Alcaldía, “la programación podrá ampliarse si la Selección Colombia avanza a las siguientes fases del Mundial. Los horarios de apertura de puertas, condiciones de ingreso, recomendaciones de movilidad y demás detalles logísticos serán informados oportunamente a través de los canales oficiales de la organización y del Distrito”.

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Finalmente, la Alcaldía señaló que “el Parque Metropolitano El Tunal, en el sur de la ciudad, y el Parque Fontanar del Río, en el noroccidente, representan la capacidad de Bogotá para descentralizar los grandes eventos, acercar experiencias deportivas y culturales a diferentes localidades y fortalecer la apropiación positiva del espacio público. Para el IDRD, esta iniciativa reafirma el valor de los parques como escenarios vivos de recreación, actividad física, cultura ciudadana y encuentro. En ellos, Bogotá se mueve, comparte, celebra y construye comunidad. La invitación es a que bogotanas y bogotanos se sumen con entusiasmo, respeto y convivencia a esta fiesta del fútbol, porque en Bogotá cada parque puede ser una tribuna y cada ciudadano hace parte del equipo”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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