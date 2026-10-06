En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COMANDOS DE FRONTERA
ELECCIONES BRASIL
MIGUEL QUINTERO
PILOTO FLYDUBAI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Lloverá en Bogotá? Esto informó el Idiger sobre el pronóstico para este martes 6 de octubre

¿Lloverá en Bogotá? Esto informó el Idiger sobre el pronóstico para este martes 6 de octubre

El pronóstico contempla lluvias de moderadas a fuertes en varios sectores de la ciudad y posible actividad eléctrica.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 6 de oct, 2026
Comparta en:
Lluvias en Bogotá
Lluvias en Bogotá
Colprensa

Luego de las intensas lluvias que se presentaron el lunes 5 de octubre en Bogotá, el Idiger informó el pronóstico del tiempo para este martes. Se estima que el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado y no se descartan precipitaciones en el sector oriental de la ciudad.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Según el Idiger, se esperan condiciones mayormente nubladas, con lluvias de moderadas a fuertes en amplios sectores. Las precipitaciones tendrían mayor presencia en las localidades de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba. Además, no se descarta actividad eléctrica atmosférica.

Publicidad

Últimas Noticias

Gramilla Estadio El Campín después del concierto BTS
BOGOTÁ

¿Qué pasará con la grama de El Campín tras el concierto de BTS? Sencia explica los trabajos

Yenifer García.
BOGOTÁ

Video muestra a Yenifer García antes de recibir "inyección mortal" para tatuarse

A su vez, informaron que durante la noche el cielo estará parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

Publicidad

Recomendaciones en caso de lluvias

Revise que los canales, sifones y bajantes de su hogar estén limpios y libres de basura para evitar obstrucciones y filtraciones de agua, y así prevenir inundaciones y desastres en su zona y vivienda.

Lluvias en Colombia hoy 6 de octubre

Según el Ideam, durante las últimas horas se ha presentado cielo nublado en el occidente, noroccidente y suroriente del territorio nacional. “Las precipitaciones más significativas se han concentrado en el norte de la región Pacífica, el occidente de la región Caribe y el oriente de la región Amazónica”.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para la tarde, se prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren en el centro y sur de la región Caribe, amplias zonas del Pacífico, el centro y norte de la región Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía y la Amazonía.

Publicidad

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

Relacionados

Bogotá

Lluvias

Pronóstico del clima

Publicidad

Publicidad

Publicidad