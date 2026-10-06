¿Lloverá en Bogotá? Esto informó el Idiger sobre el pronóstico para este martes 6 de octubre

Luego de las intensas lluvias que se presentaron el lunes 5 de octubre en Bogotá, el Idiger informó el pronóstico del tiempo para este martes. Se estima que el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado y no se descartan precipitaciones en el sector oriental de la ciudad.

Según el Idiger, se esperan condiciones mayormente nubladas, con lluvias de moderadas a fuertes en amplios sectores. Las precipitaciones tendrían mayor presencia en las localidades de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba. Además, no se descarta actividad eléctrica atmosférica.

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A su vez, informaron que durante la noche el cielo estará parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.



🌦️ El cielo de Bogotá tiene sus propios planes este #Martes ☁️



Mira el pronóstico de hoy y descubre cómo podría estar el tiempo durante la jornada. 👇 pic.twitter.com/fUqAEE7gaP — IDIGER (@IDIGER) October 6, 2026

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Recomendaciones en caso de lluvias

Revise que los canales, sifones y bajantes de su hogar estén limpios y libres de basura para evitar obstrucciones y filtraciones de agua, y así prevenir inundaciones y desastres en su zona y vivienda.



Lluvias en Colombia hoy 6 de octubre

Según el Ideam, durante las últimas horas se ha presentado cielo nublado en el occidente, noroccidente y suroriente del territorio nacional. “Las precipitaciones más significativas se han concentrado en el norte de la región Pacífica, el occidente de la región Caribe y el oriente de la región Amazónica”.

Para la tarde, se prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren en el centro y sur de la región Caribe, amplias zonas del Pacífico, el centro y norte de la región Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía y la Amazonía.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO