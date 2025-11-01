Lo que dice la Policía sobre muerte de estudiante tras fiesta de Halloween en el norte de Bogotá

La muerte de un joven universitario tras una fiesta de disfraces en Bogotá sigue siendo materia de investigación. El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, en plena celebración de Halloween, y ha generado conmoción entre la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. La Policía Metropolitana de Bogotá entregó un primer informe sobre lo sucedido, en el que se refieren a la atención del caso, las capturas realizadas y el estado de la investigación.

Según las autoridades, el joven fue hallado con lesiones visibles en la vía pública, en inmediaciones de la calle 64, en el norte de la capital. Aunque fue trasladado con vida a un centro asistencial, su estado de salud se agravó con el paso de las horas y finalmente falleció en la noche del mismo día.



El hallazgo del joven herido

“En las últimas horas, frente a los hechos registrados en la madrugada del 31 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá se permite informar que la zona de atención es requerida en la calle 64, donde se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo. Informar de que se activan todos los protocolos y esa persona es trasladada a un centro asistencial”, indicó el coronel Jorge Ariza de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La víctima fue identificada como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en la Universidad de los Andes. Era un joven destacado en su comunidad académica, campeón de ajedrez en su colegio y miembro de la selección de ajedrez de su universidad. En el momento de los hechos, se encontraba en proceso de búsqueda de su práctica profesional.



Las capturas de los presuntos implicados

La Policía también confirmó que en el lugar de los hechos se encontraba un testigo que entregó información clave para la reacción inmediata de las autoridades.



“En ese lugar se encuentra un testigo el cual nos da la presunta acción de tres personas, las cuales de manera inmediata la zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano. Esas personas son puestas a disposición ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento”, señaló la Policía.



Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.



El fallecimiento y el avance de la investigación

La gravedad de las lesiones llevó al fallecimiento del joven en horas de la tarde del 31 de octubre, en el hospital Simón Bolívar.

“Debido a la gravedad de las lesiones de ese ciudadano en horas de la tarde fallece en el centro asistencial. El cuerpo técnico de investigación 7I adelanta las investigaciones para esclarecer esos hechos”, concluyó la Policía en su pronunciamiento.

Actualmente, las autoridades continúan recopilando material probatorio para establecer con claridad cómo se originó el altercado y cuál sería la responsabilidad de cada uno de los implicados.



Reacciones y comparaciones con el caso Colmenares

El caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han recordado el caso de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de la Universidad de los Andes, hallado sin vida hace 15 años tras una fiesta de Halloween en el parque El Virrey.

Jorge Colmenares, hermano del joven fallecido en 2010, se pronunció en su cuenta de X con un mensaje que ha sido ampliamente compartido:

“¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”.

En su mensaje, Colmenares lamentó lo ocurrido y condenó los actos de violencia que suelen presentarse durante celebraciones nocturnas.

El caso sigue en etapa de investigación. Las autoridades han reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.