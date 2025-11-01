En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Lo que dice la Policía sobre muerte de estudiante tras fiesta de Halloween en el norte de Bogotá

Lo que dice la Policía sobre muerte de estudiante tras fiesta de Halloween en el norte de Bogotá

Dos mujeres extranjeras y un hombre fueron capturados tras la muerte de un estudiante de Los Andes agredido en una fiesta. La Policía entregó detalles sobre lo ocurrido y el avance del caso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2025
Foto: Linkedin

