Padres de Jaime Esteban Moreno, joven que murió tras golpiza, se pronuncian: "Cortaron sus sueños"

Tras la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años quien sufrió una fuerte golpiza durante la noche del 31 de octubre en Bogotá, sus padres, Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno, se pronunciaron a través de un comunicado y exigieron justicia por su hijo, a quien describieron como "la más hermosa persona" y "un ser maravilloso e irreemplazable".

Moreno Jaramillo estudiaba séptimo semestre de Ingeniería en la Universidad de Los Andes. Tras un evento en discoteca en el sector de Chapinero, en Bogotá, salió junto con un amigo cuando fue interceptado por un grupo de sujetos que lo golpeó hasta dejarlo tendido en el suelo. Fue trasladado a un centro asistencial cercano, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

"Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación", comentaron en el comunicado.



Añadieron que Jaime era el hijo mayor de la casa, y que "con su hermano menor eran los más amigos y se tenían el uno al otro". A sus apenas 20 años, "era un estudiante destacado de séptimo semestre de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, la más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él".



Sus padres relataron que hacia parte de la selección de ajedrez de la Universidad, una pasión que tuvo desde el colegio, pues también representó a la institución San Bartolomé la Merced, donde curso toda su educación básica y se graduó en el 2022. Adicionalmente, pese a su corta edad, era bilingüe y se encontraba aplicando como estudiante de intercambio en Finlandia.

"Un gran programador apasionado y muy hábil en el desarrollo de aplicaciones novedosas para equipos celulares. Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único auténtico católico y dejó una familia totalmente destruida le cortaron sus sueños sus planes sus proyectos. No comprendemos como un ser tan especial, perdiera la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la Ley", agregó su familia.



¿Qué se sabe de agresores del joven en Bogotá?

Tras la golpiza, y gracias a un testimonio clave del amigo que estaba junto a Jaime esa noche, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que fueron capturadas tres personas presuntamente involucradas en la agresión. Se trata de dos mujeres y un hombre, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, quien sería de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán.

El hombre capturado tenía la cara pintada de rojo y, junto con otro sujeto, serían quienes agredieron al joven. "Le pegaron puños hasta que lo tiraron al piso. Ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando", dijo el testigo de lo ocurrido ante las autoridades.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL