En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MISIÓN DE VERIFICACIÓN
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Padres de Jaime Esteban Moreno, joven que murió tras golpiza, se pronuncian: "Cortaron sus sueños"

Padres de Jaime Esteban Moreno, joven que murió tras golpiza, se pronuncian: "Cortaron sus sueños"

Los familiares pidieron justicia y describieron a Jaime como "un ser maravilloso e irreemplazable". El joven de 20 años sufrió una fuerte golpiza tras salir de una fiesta de Halloween en Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Estudiante universitario murió tras presunta golpiza en Halloween

Publicidad

Publicidad

Publicidad