Universidad de Los Andes se pronuncia tras muerte de joven en fiesta de Halloween de Bogotá

Pasadas varias horas desde que se reportara la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en la Universidad de los Andes, la institución educativa se pronunció y dio detalles sobre el joven fallecido, quien fue brutalmente golpeado a las afueras de un establecimiento en el que se celebraba una fiesta de Halloween el pasado jueves 30 de octubre.

(Póngase en contexto: Estudiante universitario murió tras presunta golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá: ¿qué se sabe?)

"Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación. Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor. Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido", expresó la entidad educativa.



¿Qué se sabe de la muerte de Jaime Moreno Jaramillo? Joven muerto tras fiesta de Halloween en Bogotá

En medio de las celebraciones de Halloween, las autoridades confirmaron la muerte de un joven universitario que, según los primeros reportes, habría sido víctima de una agresión durante una fiesta de disfraces realizada el jueves 30 de octubre en Bogotá. Testimonios preliminares indican que el joven fue golpeado por varias personas, lo que le causó graves heridas que finalmente le costaron la vida.



El joven fue identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante universitario de 20 años. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció internado hasta la noche del 31 de octubre, momento en el que los médicos confirmaron su fallecimiento. De acuerdo con el informe de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Moreno Jaramillo sufrió un trauma craneoencefálico severo. Inicialmente fue atendido en el Hospital Chapinero, pero debido a la gravedad de su estado fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pese a los esfuerzos del equipo médico, entró en paro cardiorrespiratorio y falleció horas después.



En un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que el hecho ocurrió en la calle 64, donde fue hallado el joven tendido en la vía pública con múltiples lesiones. Un testigo del incidente señaló la presunta participación de tres personas en la agresión. Gracias a la rápida reacción de los uniformados, se logró la captura de tres implicados —dos mujeres extranjeras y un ciudadano colombiano—, quienes fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta las pesquisas para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si los capturados tuvieron responsabilidad directa en el homicidio.

