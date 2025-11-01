En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Universidad de Los Andes se pronuncia tras muerte de joven en fiesta de Halloween de Bogotá

Universidad de Los Andes se pronuncia tras muerte de joven en fiesta de Halloween de Bogotá

La entidad de educación superior dio mayores detalles sobre la identidad del joven fallecido y manifestó su total disposición para colaborar con las investigaciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
