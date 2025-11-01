Revelan causa de muerte de joven universitario que estaba en fiesta de Halloween en Bogotá

En la noche de Halloween, este viernes 31 de octubre, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un estudiante universitario que, según las primeras versiones, habría sido atacado durante una fiesta de disfraces realizada el jueves anterior en Bogotá. De acuerdo con los reportes iniciales, el joven fue rodeado por varias personas que lo golpearon en repetidas ocasiones, provocándole heridas de gran gravedad.

Tras la agresión, el joven, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, fue trasladado de urgencia a un centro médico y posteriormente remitido al Hospital Simón Bolívar, donde permaneció internado hasta la noche del 31 de octubre, momento en el que los médicos confirmaron su muerte. Al respecto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte de Bogotá emitió un comunicado en el que entregó detalles sobre las circunstancias en las que el joven ingresó al centro médico y las causas de su fallecimiento.



¿Cuáles fueron las causas de muerte del joven universitario que estaba en fiesta de Halloween en Bogotá?

Se conoció que, inicialmente, la noche del 30 de octubre —día de la agresión—, el joven fue ingresado de urgencia, en compañía de la Policía Nacional y un acompañante, al Hospital Chapinero, donde fue atendido de inmediato. En ese punto, los profesionales de la salud le diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo, razón por la cual autorizaron su traslado inmediato al servicio de alta complejidad del Hospital Simón Bolívar.

En este centro médico, Jaramillo fue ingresado al servicio de neurocirugía y luego trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Allí permaneció en observación y recibió atención interdisciplinaria especializada hasta la noche del 31 de octubre, cuando entró en paro cardiorrespiratorio y falleció. "El paciente es ingresado al servicio de neurocirugía y posterior atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada. Durante su estancia en UCI el paciente entra en paro cardiorespiratorio y pese a las maniobras de reanimación realizada por el personal asistencial, se declara fallecido", explica la Subred.



Frente a esta lamentable situación, las autoridades expresaron sus condolencias y acompañamiento a la familia del joven. Por su parte, la Subred Norte manifestó su disposición para suministrar toda la información requerida a las autoridades competentes. "La Subred Norte expresa condolencias a sus familiares y está en disposición de suministrar la información requerida a las autoridades competentes", finalizó la entidad en el comunicado al que tuvo acceso Noticias Caracol.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO