En la noche de este viernes 31 de octubre, en pleno día de Halloween, las autoridades confirmaron la muerte de un joven universitario que habría sido agredido en una fiesta de disfraces celebrada el pasado jueves. Según reportes preliminares la víctima habría sido abordado por varias personas, quienes lo golpearon en reiteradas ocasiones hasta dejarlo gravemente herido. Inmediatamente, el sujeto fue trasladado hacia un centro asistencial en donde permaneció hasta la noche del 31 de octubre, momento en el que se notificó su deceso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Póngase en contexto: Estudiante universitario murió tras presunta golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá: ¿qué se sabe?)

Según las autoridades, el joven fue identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Uno de sus profesores, quien lo describe como una persona muy noble y brillante, se pronunció desde su cuenta de X e hizo un llamado al actuar de las autoridades. "Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia. Fiscalía General de la Nación y Policía Metropolitana de Bogotá, urge identificar a los asesinos", escribió.



Por su parte, el hermano de Luis Andrés Colmenares, Jorge Colmenares, se pronunció con un emotivo mensaje en el que también recordó a su pariente, hallado sin vida hace 15 años en el parque El Virrey de Bogotá. En su mensaje, el exconcejal de Bogotá lamentó lo ocurrido y condenó aquellos ataques que suelen presentarse por intolerancia durante estas noches de fiesta.



"¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho", dio a conocer Colmenares a través de un trino publicado desde su cuenta de X.



Policía se pronuncia tras muerte de joven en fiesta de Halloween

En un reciente comunicado, las autoridades se pronunciaron tras el incidente y dieron información preliminar sobre lo ocurrido:

Publicidad

"En las últimas horas, frente a los hechos registrados en la madrugada del 31 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá se permite informar que una unidad de atención acudió a un requerimiento en la calle 64, donde se encontró a un ciudadano tendido en la vía pública con varias lesiones en su cuerpo. De inmediato se activaron todos los protocolos establecidos y la persona fue trasladada a un centro asistencial", dijo el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

En el lugar, un testigo informó sobre la presunta participación de tres personas en los hechos. Gracias a la rápida reacción de las unidades policiales en la zona, se logró la captura de estas tres personas: dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, el ciudadano falleció en horas de la tarde mientras recibía atención médica en el centro asistencial. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos", agregó el uniformado.



¿Cuáles fueron las causas de muerte del joven?

El joven de 20 años falleció luego de sufrir un grave trauma craneoencefálico que lo mantuvo en cuidados intensivos en el Hospital Simón Bolívar, según informó la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. De acuerdo con el reporte oficial, el joven ingresó en la madrugada del 31 de octubre al servicio de urgencias del hospital Chapinero, acompañado por uniformados de la Policía Nacional y un acompañante. Los médicos que lo valoraron diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo, por lo que se decidió su traslado inmediato a un centro de mayor complejidad.

Publicidad

El paciente fue recibido en el servicio de neurocirugía del Hospital Simón Bolívar, donde posteriormente fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Allí recibió atención interdisciplinaria especializada por parte del equipo médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal asistencial, el joven entró en paro cardiorrespiratorio durante su estancia en la UCI y falleció a pesar de las maniobras de reanimación. La Subred Norte expresó sus condolencias a los familiares del joven y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos que rodearon su muerte.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO