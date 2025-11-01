En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Estudiante universitario murió tras presunta golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá: ¿qué se sabe?

Estudiante universitario murió tras presunta golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá: ¿qué se sabe?

El joven habría sido golpeado por tres personas a las afueras de un bar de la capital. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de lo ocurrido.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de nov, 2025
Joven asesinado en fiesta de Halloween
Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven fallecido tras el incidente. -
Foto: LinkedIn y Colprensa

