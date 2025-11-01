En vivo
BOGOTÁ  / Hermano de Colmenares habla tras muerte de joven en fiesta de Halloween de Bogotá: "Duele el alma"

Hermano de Colmenares habla tras muerte de joven en fiesta de Halloween de Bogotá: "Duele el alma"

Jorge Colmenares se pronunció desde su cuenta de X tras la reciente muerte de otro joven universitario en una fiesta de Halloween de Bogotá. El sujeto recordó el caso de su hermano e hizo un llamado a la prudencia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de nov, 2025
Noticias Caracol - 2025-11-01T083742.104.jpg
El universitario falleció el pasado 31 de octubre en Bogotá. -
Foto: redes sociales

