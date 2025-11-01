Hermano de Colmenares habla tras muerte de joven en fiesta de Halloween de Bogotá: "Duele el alma"

Luego de que se conociera sobre la reciente muerte de un joven universitario en una fiesta de Halloween en Bogotá, el hermano de Luis Andrés Colmenares, Jorge Colmenares, se pronunció con un emotivo mensaje en el que también recordó a su pariente, hallado sin vida hace 15 años en el parque El Virrey de Bogotá. En su mensaje, el exconcejal de Bogotá lamentó lo ocurrido y condenó aquellos ataques que suelen presentarse por intolerancia durante estas noches de fiesta.

"¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho", dio a conocer Colmenares a través de un trino publicado desde su cuenta de X.

Adicionalmente, el hermano de aquel joven que en 2010 protagonizó uno de los casos judiciales más mediáticos en la historia de Colombia hizo un llamado a la tranquilidad y a "no normalizar la agresión", aseverando que este tipo de casos, en su mayoría, derivan de la imprudencia y la violencia. "Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven", agregó Colmenares.



Este pronunciamiento ocurre horas después de que se notificara la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante universitario que habría sido víctima de una fuerte golpiza a las afueras de un bar de Bogotá en el que se celebraba una fiesta de Halloween. Los hechos acontecieron el pasado jueves 30 de octubre y, desde entonces, la víctima había sido trasladada hacia un centro asistencial, en donde permaneció hasta la noche de este viernes 31, cuando perdió la vida.



"A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente", finalizó Colmenares en su trino, recordando la devastación y el daño que produjo a su familia el fallecimiento de Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010, cuando el joven salió junto con varios compañeros de su universidad a una fiesta de disfraces y apareció sin vida en el parque El Virrey.

