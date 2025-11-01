En vivo
BOGOTÁ  / Esto se sabe de los presuntos implicados en muerte de estudiante tras fiesta de Halloween en Bogotá

Esto se sabe de los presuntos implicados en muerte de estudiante tras fiesta de Halloween en Bogotá

Dos mujeres y un hombre fueron capturados tras la muerte de un estudiante de la Universidad de Los Andes, quien fue agredido tras una fiesta en Bogotá. Las autoridades investigan lo ocurrido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2025
Estudiante universitario murió tras presunta golpiza en fiesta de Halloween
Foto: Linkedin

