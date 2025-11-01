Esto se sabe de los presuntos implicados en muerte de estudiante tras fiesta de Halloween en Bogotá

La noche del 31 de octubre, mientras Bogotá celebraba Halloween, se confirmó la muerte de un joven universitario que habría sido agredido a las afueras de un bar en el norte de la ciudad. El caso, que ha generado conmoción, está siendo investigado por las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue atacado por varias personas durante una fiesta de disfraces celebrada el jueves anterior. Aunque fue trasladado con vida a un centro médico, su estado de salud se deterioró con el paso de las horas. Finalmente, el viernes 31 de octubre, a las 6:53 p. m., los médicos del hospital Simón Bolívar confirmaron su fallecimiento.



¿Quién era la víctima?

La víctima fue identificada como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en la Universidad de los Andes. Según información conocida, Moreno Jaramillo era un joven destacado académicamente y con una participación activa en actividades extracurriculares. Fue campeón de ajedrez en su colegio y formaba parte de la selección de ajedrez de su universidad. Además, se encontraba en la búsqueda de una práctica empresarial, como parte de su proceso académico.

Su muerte ha generado consternación entre sus compañeros y profesores, quienes lo recuerdan como un joven disciplinado, amable y comprometido con sus estudios.



Capturas y proceso de investigación

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, durante la misma noche de los hechos, fueron capturadas tres personas presuntamente involucradas en la agresión. Se trata de dos mujeres y un hombre, identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, quien sería de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán.



Las autoridades continúan recopilando testimonios y material probatorio para determinar cómo se originó el altercado y cuál sería la responsabilidad de cada uno de los implicados.



Reacciones en redes sociales

El caso ha despertado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por las similitudes que algunos usuarios han señalado con el caso de Luis Andrés Colmenares, ocurrido hace 15 años también en Bogotá, tras una fiesta de Halloween.



Jorge Colmenares, hermano del joven fallecido en 2010, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter), con un mensaje que ha sido ampliamente compartido:

Publicidad

“¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”.

"Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven", señaló.

Publicidad

En su publicación, Colmenares lamentó lo ocurrido y condenó los actos de violencia que suelen presentarse durante celebraciones por esta festividad.



Lo que sigue en el caso

Por ahora, el caso continúa en etapa de investigación. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.