Lo que se sabe sobre mujer motociclista muerta tras accidente en NQS que colapsó movilidad en Bogotá

Un bache habría sido la causa por la cual una motociclista en Bogotá fue víctima de un accidente de tránsito en la NQS con calle 22C. La mujer, lamentablemente, perdió la vida luego de ser arrollada por un bus de Transmilenio, lo cual generó caos en la mañana del lunes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol conoció detalles sobre el accidente que terminó con la vida de la joven mujer de 35 años. Corrían las 8:00 de la mañana cuando la motociclista iba pasando entre vehículos por el carril mixto de la carrera 30.

En ese momento, la mujer conducía al lado de una volqueta entre el carril mixto y el carril exclusivo de TransMilenio cuando se habría encontrado con un bache, el cual le hizo perder el control de su moto. La joven cayó a la calzada de TM y justo en ese instante pasaba un bus articulado, el cual le pasó por encima.



Hasta el momento, se desconoce la identidad de la motociclista de 35 años fallecida en este siniestro vial que causó un trancón monumental. Incluso, cientos de ciudadanos optaron por bajarse de los buses de TransMilenio para caminar sobre la calzada exclusiva hacia sus lugares de trabajo.

Publicidad

No solo el tránsito por el carril preferencial se vio afectado sino también la circulación de vehículos por el carril mixto.

Unidades de criminalística hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y efectivos de la Policía de Tránsito de Bogotá comenzaron operaciones para normalizar la movilidad en esta zona muy transitada del centro de Bogotá.

Publicidad

La empresa Transmilenio informó que la estación CAD tuvo que ser cerrada por el caos que se generó tras el siniestro vial y les pidió a los usuarios no salirse de los buses: "Los buses realizan contraflujo. La troncal tiene alta congestión por la novedad. La estación CAD continúa sin operar temporalmente. Avanzan las actividades del personal de movilidad para agilizar paso. Solicitamos a los usuarios no despresurizar las puertas y no bajarse de los buses debido a que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de todos. Agradecemos su comprensión, trabajamos por restablecer los servicios afectados".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias