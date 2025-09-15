En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Lo que se sabe sobre mujer motociclista muerta tras accidente en NQS que colapsó movilidad en Bogotá

Lo que se sabe sobre mujer motociclista muerta tras accidente en NQS que colapsó movilidad en Bogotá

Noticias Caracol conoció detalles de cómo la motociclista perdió la vida en la mañana del lunes después de ser víctima de un trágico siniestro vial que involucró a una volqueta y un bus de TransMilenio.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:41 a. m.
Comparta en:
Lo que se sabe sobre accidente de tránsito en NQS, Bogotá, que dejó a una mujer muerta
La fallecida tenía 35 años -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad