Los grupos del Sisbén que tendrán pasajes gratis de Transmilenio y SITP: ¿desde cuándo?

A partir del 1 de febrero de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social (SDIS), implementará un nuevo esquema de subsidio de transporte que ofrecerá pasajes gratuitos en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), compuesto por los buses zonales y troncales de Transmilenio y Transmicable. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y está dirigida a poblaciones vulnerables.

"820.000 personas se beneficiarán del programa, lo que representa un aumento del 30 % en comparación con el sistema actual. Las cargas mensuales de pasajes gratuitos oscilarán entre 5 y 12, dependiendo del perfil socioeconómico del beneficiario", señaló la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

¿Quiénes serán los beneficiarios de pasajes gratis en Transmilenio y SITP?

El nuevo esquema de pasajes gratuitos beneficiará inicialmente a tres grupos específicos de la población:



Personas en situación de pobreza y pobreza extrema según el Sisbén: este grupo incluye a aquellos hogares que, de acuerdo con la clasificación del Sisbén, se encuentran en los niveles más bajos de ingresos y condiciones de vida. La inclusión de este grupo busca reducir la carga económica que representa el transporte público y facilitar su movilidad dentro de la ciudad.

Aunque el pasaje para ingresar al SITP, sistema troncal y Transmicable quedó al mismo precio, esta nueva ficha podría ahorrarles buena plata a muchos - Transmilenio (fotocomposición de Noticias Caracol)

Grupos del Sisbén que tendrán pasajes gratis

Según la Secretaría de Integración Social, a partir del 1 de febrero la distribución será la siguiente:

Distribución pasajes gratis de Transmilenio y SITP en Bogotá a partir del 1 de febrero de 2025 - Secretaría de Integración Social

¿Cómo se otorgará el subsidio?

El subsidio de transporte se entregará mediante precargas de tiquetes gratuitos en las tarjetas Tullave de Transmilenio. Estas tarjetas serán recargadas mensualmente con un número de pasajes gratuitos que oscilará entre 5 y 12, dependiendo del perfil socioeconómico del beneficiario.



¿En cuánto quedó el pasaje de Transmilenio y SITP para 2025?

A partir del 18 de enero de 2025, el precio del pasaje en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá , que incluye los buses troncales de Transmilenio y los buses zonales, se incrementará en un 8.5%. Con este incremento, la tarifa pasará de $2.950 a 3.200 pesos.

Además del ajuste en las tarifas, se implementarán otras medidas para mejorar la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, el tiempo de transbordo gratuito entre buses troncales y zonales se ampliará de 110 a 125 minutos.

Otra novedad para 2025 es la introducción del TransmiPass, una tarjeta de abono que permitirá a los usuarios frecuentes acceder al sistema de transporte con descuentos. Estará disponible en los nueve portales principales del sistema y ofrecerá la posibilidad de realizar hasta seis viajes diarios con un costo reducido. Para activar el TransmiPass, los usuarios deberán descargar una aplicación y seguir un proceso de verificación de identidad conocido como KYC (Know Your Customer).

TransmiPass llega en marzo de 2025 - Getty Images - Transmilenio

"Este mecanismo permitirá que los usuarios frecuentes ahorren 23% frente a la tarifa de 2025. También mejorará la experiencia de viaje, ya que solo se hará una recarga cada mes, disminuirá el tiempo en filas y facilitará la planificación de desplazamientos", enfatizó la Alcaldía de Bogotá.

La tarjeta TransmiPass estará disponible a partir de marzo de 2025. Tenga en cuenta que esta es de uso personal e intransferible. Cada usuario podrá realizar hasta seis viajes diarios con esta tarjeta.

Los 65 viajes mensuales permitidos no son acumulables, es decir, si no se utilizan todos los viajes en un mes, no se podrán transferir al mes siguiente.

