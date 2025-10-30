Los puntos donde habría bloqueos de motociclistas este jueves en Bogotá: protestan por decreto

Publicidad
Desde altas horas de la noche de este miércoles 29 de octubre, varios motociclistas salieron a boquear las calles de Bogotá tras el anuncio de la Alcaldía de un decreto que restringe la movilidad de los conductores de estos vehículos durante este fin de semana, en el cual se celebrará Halloween. Según el 'Ojo de la noche' de Noticias Caracol, se espera que las protestas continúen este jueves en ciertos corredores.
Uno de los puntos en los que hicieron más presencia fue en la Avenida Boyacá con calle 20, al frente de los Tres Elefantes de la avenida Esperanza, donde demostraron bastante molestos y, según el 'Ojo de la noche', incluso intimidaron a los periodistas. "Baje la cámara o le van a cascar", se escucha decir a uno de los motociclistas. El gremio afirma que, además de tener que cancelar caravanas de Halloween, los ciudadanos que trabajan en las noches en este vehículo se verían afectados por las restricciones anunciadas.
Según el decreto de la Alcaldía, se ordena la restricción para motociclistas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025. También se restringe la circulación de estos conductores desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en las siguientes vías: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá. Avenida Ciudad de Cali. Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 (Avenida El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.
"Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada", aseguró la Secretaría de Movilidad en un comunicado.
Estas medidas se toman debido a que, entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales, cada año, y 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista. En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. Por otro lado, los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en moto aumentaron 21 %, y los hurtos a personas, 4 %.
Aunque, sobre las 6 de la mañana de este jueves la movilidad fluye con normalidad, los motociclistas anunciaron que continuarán con las protestas. Planean concentraciones, desde horas de la mañana, en los siguientes puntos:
La Alcaldía, sin embargo, anunció que algunos vehículos están exentos de la medida. No tendrán que cumplirla los que cuenten con estas características:
NOTICIAS CARACOL DIGITAL