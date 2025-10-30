Los puntos donde habría bloqueos de motociclistas este jueves en Bogotá: protestan por decreto

Desde altas horas de la noche de este miércoles 29 de octubre, varios motociclistas salieron a boquear las calles de Bogotá tras el anuncio de la Alcaldía de un decreto que restringe la movilidad de los conductores de estos vehículos durante este fin de semana, en el cual se celebrará Halloween. Según el 'Ojo de la noche' de Noticias Caracol, se espera que las protestas continúen este jueves en ciertos corredores.

Uno de los puntos en los que hicieron más presencia fue en la Avenida Boyacá con calle 20, al frente de los Tres Elefantes de la avenida Esperanza, donde demostraron bastante molestos y, según el 'Ojo de la noche', incluso intimidaron a los periodistas. "Baje la cámara o le van a cascar", se escucha decir a uno de los motociclistas. El gremio afirma que, además de tener que cancelar caravanas de Halloween, los ciudadanos que trabajan en las noches en este vehículo se verían afectados por las restricciones anunciadas.

Según el decreto de la Alcaldía, se ordena la restricción para motociclistas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025. También se restringe la circulación de estos conductores desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en las siguientes vías: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá. Avenida Ciudad de Cali. Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 (Avenida El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.



"Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada", aseguró la Secretaría de Movilidad en un comunicado.



Estas medidas se toman debido a que, entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales, cada año, y 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista. En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. Por otro lado, los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en moto aumentaron 21 %, y los hurtos a personas, 4 %.



¿Dónde se esperan bloqueos de motociclistas este jueves?

Aunque, sobre las 6 de la mañana de este jueves la movilidad fluye con normalidad, los motociclistas anunciaron que continuarán con las protestas. Planean concentraciones, desde horas de la mañana, en los siguientes puntos:

Calle 100 con carrera 1

Calle 100 con Autopista Norte

Avenida Boyacá con calle 22

Las excepciones a la restricción de motociclistas

La Alcaldía, sin embargo, anunció que algunos vehículos están exentos de la medida. No tendrán que cumplirla los que cuenten con estas características:



Motocicletas pertenecientes a la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad del Estado, Policía Judicial. Autoridades de Tránsito y Transporte, Organismos de Emergencia y Socorro, Prevención y Salud.



Vehículos utilizados por personal de seguridad privada, que se encuentren en ejercicio de sus funciones, cuyos ocupantes deberán portar las correspondientes identificaciones oficiales que incluyen, carné y uniforme establecido oficialmente por la empresa, además de la autorización vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.



Motocicletas que transporten personas en condición de discapacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley 1618 de 2013 y en la Resolución técnica Compilatoria en materia de Transito 20223040045295 de 2022 del Ministerio de Transporte.



Vehículos utilizados por personas que prestan servicios para aseguradoras y personas jurídicas que tienen por finalidad brindar asistencia de conductor elegido" o asistencia técnica automotriz. Para lo cual los encargados de prestar dichos servicios deberán portar la identificación que los acredite y exhibir en su indumentaria el tipo de servicio que prestan, en aras de permitir a las autoridades identificarlos como tal.



Vehículos de las empresas de servicios públicos domiciliarios.



Vehículos automotores tipo motocicleta que hagan parte de la caravana presidencial.



Automotores del servicio diplomático o consular. Identificados con placas especiales asignadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Motocicletas destinadas para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.



Vehículos automotores tipo motocicleta vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio, utilizadas exclusivamente para dicha labor y cuyo servicio se encuentre debidamente identificado, con logos y/o distintivos pintados o adheridos al vehículo o utilizados por quien presta el servicio con la plena identificación del conductor.

