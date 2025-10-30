Intimidaciones al Ojo de la noche y periodistas en bloqueos de motos en Bogotá: "Baje la cámara"

Decenas de motociclistas salieron desde la noche de este miércoles a protestar en contra de un decreto de la Alcaldía de Bogotá que restringe la movilidad de las motos durante el puente festivo de Halloween. En medio de los bloqueos, según quedó evidenciado en videos compartidos por el Ojo de la noche de Noticias Caracol, varios de los manifestantes intimidaron a los periodistas violentamente.

"Baje la cámara o le van a cascar", se escucha decir a uno de los motociclistas, quienes se ven enojados alrededor del periodista de Edward Porras y de su camarógrafo sobre las Avenida Boyacá con carrera 20, al frente del almacén Los Tres Elefantes de la Avenida Esperanza.

Los motociclistas se mantuvieron durante la noche en varios puntos, y anunciaron nuevos bloqueos este jueves. Con corte a las 8:30 de la mañana, las manifestaciones se mantenían en estos puntos:



Autopista sur con Av. Villavicencio

Av. Américas con carrera 49

Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali

Carrera 79 con Calle 39a sur

Carrera séptima con calle 32

Estas son las restricciones a motociclistas en Bogotá

Según el decreto de la Alcaldía, se ordena la restricción para motociclistas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025. Además, durante los mismos días, se restringe la circulación de estos conductores desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en las siguientes vías:



Autopista Norte Autopista Sur NQS Avenida Boyacá Avenida Ciudad de Cali Avenida Primero de Mayo Avenida Las Américas Avenida Suba Calle 26 (Avenida El Dorado) Calle 80 Carrera Séptima Carrera 68 Avenida Centenario (Calle 13) Avenida Guayacanes Avenida Esperanza Avenida Villavicencio Avenida Circunvalar Calle 53 Calle 63 Carrera 60

¿Por qué se impuso restricción de motociclistas en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad indicó que se tomó esta medida debido a que, entre 2022 y 2024, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales cada año durante estos fines de semana. Además, 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista.



Por otro lado está el riesgo nocturno, pues en 2024 el 73% de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. En cuanto a la seguridad, los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en moto aumentaron 21 %, y los hurtos a personas, 4 %.

Las autoridades también informaron que "quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada".



Excepciones de la restricción a motociclistas en Bogotá

Pertenecientes a la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad del Estado, Policía Judicial. Autoridades de Tránsito y Transporte, Organismos de Emergencia y Socorro, Prevención y Salud.

Vehículos utilizados por personal de seguridad privada, que se encuentren en ejercicio de sus funciones, cuyos ocupantes deberán portar las correspondientes identificaciones oficiales.

Motocicletas que transporten personas en condición de discapacidad.

Que sean utilizadas por personas que prestan servicios para aseguradoras y personas jurídicas que tienen por finalidad brindar asistencia de conductor elegido" o asistencia técnica automotriz.

Vehículos de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Los que hagan parte de la caravana presidencial.

Automotores del servicio diplomático o consular. Identificados con placas especiales asignadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Motocicletas destinadas para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Vehículos automotores tipo motocicleta vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio, utilizadas exclusivamente para dicha labor.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL