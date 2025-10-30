En vivo
BOGOTÁ  / Vigilante habría sido asesinado por su compañero en medio de una discusión | Bogotá

Vigilante habría sido asesinado por su compañero en medio de una discusión | Bogotá

Después de cometer el crimen, el señalado asesino escapó del lugar. Sin embargo, la rápida acción de la Policía permitió la captura del guarda de seguridad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de oct, 2025
En Bogotá, vigilante fue asesinado en medio de discusión con su compañero, quien lo habría matado
Lugar de los hechos -
Noticias Caracol

