Vigilante habría sido asesinado por su compañero en medio de una discusión | Bogotá

En el sector de San Andrecito, centro de Bogotá, específicamente en la calle 9 con carrera 20, la madrugada de este jueves ocurrió una discusión entre dos vigilantes que terminó en tragedia, pues uno de ellos le quitó la vida al otro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El señalado agresor intentó escapar del lugar de los hechos, pero la rápida acción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió su captura.

Unidades de criminalística hicieron el levantamiento del cuerpo sin vida del vigilante asesinado, al parecer, por su compañero y comenzaron las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.



Hombre vestido de vigilante asesina a dos personas en Bogotá

En otra zona de Bogotá, específicamente en la calle 45 con avenida Caracas, dos personas fueron asesinadas en la noche del miércoles.



Según testigos de los hechos, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y le disparó a dos personas. El sujeto que accionó el arma estaba vestido con un uniforme de guarda de seguridad.



Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos, mientras que la otra fue remitida al hospital del Tunal, pero falleció minutos después.

Publicidad

Las autoridades se encuentran investigando los hechos y tratando de identificar a los agresores para poderles dar captura.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL