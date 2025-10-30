En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Lista completa de vías donde no podrán circular motos por Bogotá durante el puente de Halloween

Lista completa de vías donde no podrán circular motos por Bogotá durante el puente de Halloween

Desde este jueves está prohibido el transporte de moto con parrillero. En horas nocturnas hay 20 vías donde no se permitirá la circulación de esos vehículos.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Bloqueos de motociclistas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad