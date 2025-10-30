Lista completa de vías donde no podrán circular motos por Bogotá durante el puente de Halloween

Publicidad
Durante la noche de este 29 de octubre, varios grupos de motociclistas se aglomeraron en algunos puntos de Bogotá para levantar su voz de protesta contra las medidas de restricción que tomó la Alcaldía para el puente festivo de Halloween, celebración que en años anteriores se ha tornado caótica en las vías de la capital.
Y es que es Distrito decidió tomar medidas transitorias y preventivas durante este fin de semana, para buscar proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público ante el incremento de siniestros y las denominadas “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror”.
La restricción parcial de circulación para motocicletas se implementará durante el puente festivo de Halloween, del jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025.
Existen dos tipos principales de restricción que deben tener en cuenta:
Esta es la medida más amplia en términos de tiempo. La restricción de circulación aplica para las motocicletas que lleven pasajero o acompañante en toda la ciudad.
Durante estos días, sin importar la hora ni el lugar dentro de Bogotá, las motocicletas no podrán transitar con un acompañante.
2. Restricción nocturna general en corredores viales de alto riesgo
Adicionalmente, la Alcaldía ha decretado una restricción que afecta la circulación de todas las motocicletas (incluyendo aquellas que viajan sin acompañante) en corredores viales específicos que históricamente han presentado un alto número de siniestros viales.
Horario para este fin de semana: la prohibición de circulación en estos corredores aplica entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana.
La restricción nocturna se concentra en 20 vías principales identificadas como puntos críticos. Tenga muy presente que, si usted necesita transitar entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., deberá evitar completamente los siguientes corredores:
Si su ruta nocturna involucra alguno de estos puntos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., debe buscar una vía alterna no restringida.
Esta decisión de la Alcaldía de Bogotá toma como estudios que demuestra un patrón crítico de riesgo en estas fechas de celebración. Según el Distrito, los motociclistas son las víctimas más afectadas durante el fin de semana de Halloween:
Además del riesgo vial, exceso de velocidad, consumo de alcohol e irrespeto a las normas, se ha observado un aumento en los índices de inseguridad asociados a este medio de transporte: los homicidios cometidos por agresores en moto aumentaron un 21%, y los hurtos a personas un 4%. Las medidas buscan atajar tanto los siniestros como las alteraciones al orden público.
Las autoridades han definido excepciones importantes. Usted no incurrirá en infracción si su motocicleta está relacionada con:
Si usted trabaja como domiciliario o mensajero, asegúrese de cumplir estrictamente con los requisitos de identificación para evitar problemas en los controles.
