En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Ojo: estas son las excepciones a restricción de motocicletas durante puente de Halloween en Bogotá

Ojo: estas son las excepciones a restricción de motocicletas durante puente de Halloween en Bogotá

La medida regirá del jueves 30 de octubre y al lunes 3 de noviembre. Le contamos cómo funcionará y en qué lugares de Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Ojo: estas son las excepciones a restricción de motocicletas durante puente de Halloween en Bogotá
Ojo: estas son las excepciones a restricción de motocicletas durante puente de Halloween en Bogotá
ARCHIVO

Publicidad

Publicidad

Publicidad