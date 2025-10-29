Alcaldía de Bogotá restringe circulación de motocicletas durante puente de Halloween: así funcionará

La Alcaldía de Bogotá anunció este miércoles 29 de octubre la implementación de restricciones para motocicletas durante el puente festivo de Halloween, que irá del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre de 2025. La medida, adoptada mediante el Decreto Distrital 528 de 2025, busca reducir los siniestros viales y las alteraciones de orden público que suelen incrementarse en esta temporada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el comunicado oficial del Distrito, la restricción responde a un patrón de accidentes y desórdenes vinculados con las llamadas “rodadas de Halloween” o “rodadas del terror”, eventos que en años anteriores han generado graves afectaciones a la seguridad vial y a la convivencia en diferentes sectores de la ciudad. La Alcaldía informó que la decisión se fundamenta en evidencia estadística que muestra un incremento considerable de siniestros viales en estas fechas: entre los años 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales por año, y el 80 % de estos casos involucró a motociclistas.

En 2024, el 73 % de las muertes de motociclistas en horario nocturno ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. Adicionalmente, las autoridades reportaron que los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en motocicleta aumentaron un 21 %, y los hurtos a personas crecieron un 4 %.



¿Cómo funcionará la restricción para motocicletas en Bogotá? Hay excepciones

La Secretaría de Movilidad precisó que en las medidas se incluye la prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante en toda la ciudad desde las 00:00 horas del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre. Además, se restringirá el tránsito de todas las motocicletas, sin excepción, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del puente festivo.



Estas limitaciones aplicarán en los principales corredores viales de la capital, incluyendo la Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63 y carrera 60.



Se debe destacar que las autoridades explicaron que esta medida no aplica para todos los conductores. Se exceptúan:



Las motocicletas pertenecientes a la Fuerza Pública.

Organismos de emergencia y socorro.

Empresas de seguridad privada debidamente identificadas. Incluyendo a los vehículos automotores tipo motocicleta que hagan parte de la caravana presidencial y que sea destinadas al servicio diplomático o consular.

Servicios de aseguradoras y personas jurídicas que tienen por finalidad brindar asistencia de conductor elegido" o asistencia técnica automotriz.

Transporte de personas con discapacidad.

Mensajería o domicilios que porten los logos o distintivos correspondientes "pintados o adheridos al vehículo o utilizados por quien presta el servicio con la plena identificación del conductor".

que porten los logos o distintivos correspondientes "pintados o adheridos al vehículo o utilizados por quien presta el servicio con la plena identificación del conductor". También están exentos los vehículos vinculados con el control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

En paralelo a la restricción, la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad coordinarán un amplio operativo de control y prevención para garantizar el cumplimiento del decreto. En total, se dispondrán 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, 180 unidades por noche —entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y policías de tránsito—, además de 15 puestos de control ubicados estratégicamente en los principales corredores viales.

Publicidad

Estos operativos estarán enfocados en prevenir comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la conducción sin casco, prácticas que, según las autoridades, han sido recurrentes durante las noches de celebración de Halloween. El objetivo, recalcaron, es proteger la vida de los motociclistas y de los demás actores viales. “Bogotá toma medidas transitorias y preventivas para proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público durante este fin de semana de Halloween, fechas en las que históricamente se han registrado incrementos de siniestros viales y alteraciones al orden público”, señala el comunicado de la Secretaría de Movilidad.



¿Qué pasará si incumple la medida de restricción de Halloween en Bogotá?

Según el Distrito, quienes incumplan con esta restricción incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona a quienes circulen por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. La multa correspondiente asciende a 604.100 pesos, y además la motocicleta podrá ser inmovilizada.

La administración distrital recalcó que la medida es de carácter temporal y preventivo, y que su propósito principal es evitar la pérdida de vidas humanas. El documento resalta que “entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron hasta 16 víctimas fatales en siniestros viales por año, de las cuales 8 de cada 10 involucraron a un motociclista”.

Publicidad

"Estas cifras reflejan un patrón crítico de riesgo asociado a comportamientos inseguros en la vía como el exceso de velocidad, andar sin el casco, el consumo de alcohol, y el irrespeto a las normas de tránsito. Por eso, la medida busca prevenir estos comportamientos que ponen en riesgo la vida y son causa de siniestros viales". añadió la entidad.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

