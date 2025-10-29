En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alcaldía de Bogotá restringe circulación de motocicletas durante puente de Halloween: así funcionará

Alcaldía de Bogotá restringe circulación de motocicletas durante puente de Halloween: así funcionará

Las limitaciones incluyen la restricción de circulación para las motocicletas en Bogotá cada día de este fin de semana en varios corredores principales de la capital. Conozca los detalles y las excepciones a la medida.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Alcaldía de Bogotá restringe circulación de motocicletas durante puente de Halloween: así funcionará
Alcaldía de Bogotá restringe circulación de motocicletas durante puente de Halloween: así funcionará
ARCHIVO

Publicidad

Publicidad

Publicidad