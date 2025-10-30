En vivo
BOGOTÁ / Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: caos por manifestaciones de motociclistas este jueves

Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: caos por manifestaciones de motociclistas este jueves

Los motociclistas bloquean las vías por protestar en contra de un decreto de la Alcaldía de Bogotá que ordena la restricción de movilidad de estos vehículos durante el fin de semana de Halloween. Hay estaciones cerradas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de oct, 2025
Bloqueos de motociclistas en Bogotá.
