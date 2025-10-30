Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: caos por manifestaciones de motociclistas este jueves

Desde alrededor de las siete de la mañana de este jueves, se presentan bloqueos de motociclistas en varios puntos de la ciudad, quienes protestan en contra del decreto de la Alcaldía de Bogotá que ordena restricciones para estos vehículos durante el fin de semana de Halloween, con el fin de evitar la siniestralidad y mejorar la seguridad.

Este decreto restringe la movilidad para motociclistas con acompañante desde las 12 a. m. del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025. "Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada", aseguró el Distrito.

Además, se restringe la circulación de estos conductores desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en las siguientes vías: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá. Avenida Ciudad de Cali. Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 (Avenida El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.



Siga el minuto a minuto de la movilidad este jueves 30 de octubre:



12 m. actualización de TransMilenio

Calle 13 con Carrera 50: la flota troncal realiza retornos al occidente en pradera y al oriente en carrera 43. Cerramos las estaciones de Distrito Grafiti y Puente Aranda.

Troncal sur: continúan los desvíos de la flota zonal en el sector y rutas troncales hacen retornos en la NQS con calle 6. Estaciones cerradas: Comuneros, Santa Isabel, Sena, NQS Calle 30 sur, Calle 38 sur, General Santander NQS, Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo. Se suspendida la Alimentación en Portal del Sur.

Carrera séptima con calle 40: A la hora rutas zonal y duales realizan desvíos sobre este sector.

Carrera séptima con calle 32: Los servicios de buses zonales continúan con desvíos sobre el sector.

10 a. m.: las vías que permanecen bloqueadas

Según el último reporte de Transmilenio, estos son los puntos de bloqueo que permanecen activos:



Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali: rutas zonal realizan desvíos y flota troncal realiza retornos en la estacion Banderas. Cerramos las estaciones transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas. Suspendemos la alimentación en Portal Américas.

Troncal sur: rutas troncales inician retornos en estación General Santander. Cerramos las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo Villa del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo. Se suspende la Alimentación en Portal del Sur

Carrera séptima con calle 32: hay desvíos de los buses zonales.

8 a. m.: Suspenden diálogo con motociclistas

La Secretaría de Gobierno indicó que se suspende etapa de diálogo en la Av. Villavicencio con Autopista Sur, por lo que el Undmo intervino. Además, estos son los puntos de bloqueo:



Autopista sur con Av. Villavicencio: dejan de operar las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo. Suspendemos Alimentación en Portal del Sur

Av. Américas con carrera 49: continúan los servicios zonales con desvíos y la flota troncal avanza con retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.

Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali: cerramos las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas. Suspendemos alimentación en Portal Américas y Banderas.

Carrera 79 con Calle 39a sur

Carrera séptima con calle 32

7:30 a.m.: motociclistas se desplazan

Bogotá Tránsito informó que manifestantes se desplazan por la Autonorte con calle 100 en el sentido Norte - Sur y generan afectación en la movilidad. Unidades de Grupo Guía y Agentes Civiles hacen acompañamiento y gestionan el tránsito del lugar.



"Agradecemos a los usuarios evitar despresurizar las puertas y caminar por los carriles exclusivos de TransMilenio, ya que esto dificulta la regulación del paso de los buses, además de poner en riesgo su integridad. A nuestra comunidad usuaria, especialmente a quienes se desplazan en estas zonas, les recomendamos planear sus viajes porque debido a las manifestaciones, los desplazamientos pueden tomar un poco más de tiempo", informó TransMilenio.



7:15 a. m. estaciones de TransMilenio cerradas

Av. Américas con carrera 49: los servicios zonales activan desvíos y la flota troncal inicia retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.

Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali: rutas zonal activan desvíos y flota troncal. Cerramos las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas. Suspendemos alimentación en Portal Américas y Banderas.

Carrera 79 con Calle 39a sur: siguen activos los desvíos en servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos.

Carrera séptima con calle 32: los servicios de buses zonales continúan en desvíos.

Autopista sur con Av. Villavicencio: continúan los desvíos de buses zonales.

7 a. m.: bloqueos en varios puntos

Según TransMilenio, hay bloqueos en los siguientes puntos:



Carrera 79 con Calle 39a sur: los servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos activan desvíos.

Carrera séptima con calle 32: por bloqueos sobre el corredor, los servicios de buses zonales activan desvíos sobre el sector.

Autopista sur con Av. Villavicencio: por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, la flota zonal realiza desvíos en el sector.

Además, los usuarios reportan que en el Portal Américas hay bloqueo de los buses y las personas se empezaron a bajar de las estaciones.

#Bogotá | Se registran problemas en la movilidad en varios puntos de la capital colombiana.



Entérese >>> https://t.co/USqohmR6IW pic.twitter.com/Rx8SUcUpOk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 30, 2025

