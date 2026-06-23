Lugares en Bogotá para ver gratis el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia afronta este martes 23 de junio su segundo compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026, cuando enfrente a la República Democrática del Congo por la fecha 2 del grupo K. El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara a las 21:00 (hora de Colombia) y seguirá de cerca al equipo dirigido por Néstor Lorenzo que llega de debutar con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán.

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Ese resultado lo dejó en una posición favorable dentro del grupo, con la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente fase si consigue otro triunfo. Por su parte, la República Democrática del Congo viene de empatar 1-1 ante Portugal en la primera jornada, un resultado que sorprendió a seguidores del deporte y que lo mantiene con opciones de avanzar. Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial.

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Fanzones en Bogotá para ver el partido

En Bogotá, la Alcaldía Mayor y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte Instituto Distrital de Recreación y Deporte habilitarán fanzones en dos parques de la ciudad para ver el partido en pantalla gigante. Los puntos autorizados para la transmisión del encuentro son:



Parque Metropolitano El Tunal en Tunjuelito Parque Metropolitano El Tunal

Parque Fontanar del Río en Suba Parque Fontanar del Río

Estos espacios funcionarán como fanzones oficiales del Distrito y contarán con pantallas, logística de acceso y control de aforo. Según la organización, las puertas estarán abiertas desde horas previas al partido y el ingreso estará sujeto a la capacidad máxima establecida para cada lugar.



Entrega de boletas para ingresar a las fanzones

El acceso a las fanzones del Distrito no es libre sin control de ingreso. La ciudadanía debe reclamar boletas gratuitas previamente en los puntos habilitados por la administración local. Los lugares designados para la entrega son los siguientes:



SuperCADE Suba

SuperCADE Bosa

SuperCADE Manitas

CADE Tunal

CADE Santa Lucía

CADE La Gaitana

CADE Los Luceros

CADE Muzú

CADE Toberín

CADE Servitá

CADE Santa Helenita

La entrega de entradas se realiza en jornada continua de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y se permite un máximo de tres boletas por persona hasta agotar existencias.



Condiciones de ingreso a las fanzones

Para el acceso a los espacios habilitados se han establecido varias reglas de control:



Entrada únicamente con boleta previa y gratuita.

Ingreso permitido a partir de los ocho años de edad.

No se autoriza el ingreso de mascotas.

Se aplican controles de seguridad en cada acceso.

El aforo es limitado según la capacidad de cada parque.

El objetivo de estas medidas es organizar la asistencia y garantizar el desarrollo del evento en condiciones de orden.



Fecha exacta para ver a la Selección Colombia hoy

El compromiso entre Colombia y RD Congo está programado para:



Fecha: martes 23 de junio de 2026

Hora en Colombia: 21:00

Sede: Estadio Guadalajara, México

Transmisión: Gol Caracol

El partido corresponde a la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026, torneo que se disputa con formato ampliado de 48 selecciones. Con tres puntos posibles en disputa, Colombia podría asegurar su clasificación anticipada a la siguiente ronda si logra una victoria ante el conjunto africano. En caso de empate o derrota, la definición quedaría abierta para la tercera jornada.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co