Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
NICOLÁS MADURO
ECOPETROL
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mapa: ¿qué tan lejos estaba colegio de Valeria Afanador del río Frío, donde encontraron su cuerpo?

Mapa: ¿qué tan lejos estaba colegio de Valeria Afanador del río Frío, donde encontraron su cuerpo?

Medicina Legal entregó el resultado de la necropsia de la menor de 10 años que desapareció durante más de dos semanas y señaló que estuvo "en el pantano y en contacto permanente con agua". Este es el mapa de la zona donde se le perdió el rastro y el punto donde fue hallada. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 01, 2025 10:04 p. m.
Comparta en:
Última vez que se vio a Valeria Afanador
Última vez que se vio a Valeria Afanador
NOTICIAS CARACOL