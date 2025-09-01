Medicina Legal revela causa de muerte de Valeria Afanador, hallada sin vida en Cajicá: esto dice

El viernes 29 de agosto el caso de la niña Valeria Afanador cambió de rumbo tras ser encontrada sin vida a solo 300 metros de su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, Cundinamarca, mismo lugar donde la menor de 10 años fue vista por última vez mientras jugaba cerca de una malla que colinda con el río Frío el pasado 12 de agosto.

Desde esa fecha, se dio pasó a 18 días de intensa búsqueda con un operativo que incluyó a la Policía, el Ejército, el CTI, la Fiscalía y Bomberos de Cundinamarca, con más de 200 rescatistas, apoyados con drones, perros entrenados y equipos especializados, quienes recorrieron durante más de dos semanas las inmediaciones del colegio y las márgenes del río. Conforme con los informes de las autoridades, se hicieron revisiones diarias de 20 kilómetros a la redonda de la zona donde se le perdió el rastro a la menor.

Finalmente, el pasado viernes sobre las 3:13 p. m. un habitante de la zona rural de Fagua alertó a las autoridades al notar la presencia de lo que parecía ser un cuerpo flotando en el agua en un punto que, según denunció el comandante del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ya había sido revisando en múltiples oportunidades. El capitán Farfán agregó, de hecho, que "más de 20 veces pasamos por este sitio. El último día fue el día miércoles con un equipo interdisciplinario, también con el acompañamiento de drones, y algo que les voy a decir con toda la sinceridad: permitimos al padre de la niña que acompañara esos procesos de búsqueda para dar tranquilidad y que él evidenciara presencial esos procesos”.



Fiscalía revela dictamen de Medicina Legal: "No se encontraron signos de violencia"

Tras cuatro días de indagaciones en la zona e inspecciones al cadáver de la menor de edad, que fue hallado con la sudadera de la institución a la que asistía, la Fiscalía General de la Nación dio el primer dictamen de las causas de muerte de Valeria.



De acuerdo con el documento del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que fue comunicado a la familia este lunes 1 de septiembre, la menor de edad "murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido". En el informe se asegura que, conforme con "la presencia de cambios de adipocira", la niña estuvo "en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición".

Se precisa que Valeria "aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias". Respecto al día de la muerte de la menor, se indica los "fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto". Esto quiere decir, según se precisa en los resultados, que "la ventana de muerte -que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada y el intervalo post mortem -cambios de descomposición presentados en el cuerpo- son cercanos en fechas".

Entre las conclusiones, también se añadió que no fueron "encontraron signos de violencia física en el cuerpo" y que sus "prendas de vestir (...) no tenían desgarros ni cortes". Por lo pronto, se informó que Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo.

El padre de Valeria Afanador, Manuel Afanador, se pronunció ante los medios sobre los resultados preliminares de instituto y envió un "agradecimiento a la Fiscalía por hacer este espacio de comunicación directa, que realmente nos hacía falta. Nosotros como víctimas, en medio de todo este dolor que hemos vivido y que nuestra familia en este momento esta viviendo, que la Fiscalía haya tomado el tiempo de atenderme y de conocer ese primer dictamen de Medicina Legal preliminar".

De las causas de muerte y las inspecciones, indicó que "se aliviana un poco el dolor saber que hasta ahora no se evidencian rasgos de algún otro proceso que le hayan hecho a Valeria a nivel sexual o físico, preliminarmente, y se siguen las líneas de investigación, las hipótesis". De igual forma, el padre sostuvo que "claramente conocemos tanto a nuestra hija que ella no salió sola y la idea es poder seguir indagando sobre esa línea para poder llegar a los culpables de este hecho. Hay que llegar a la causa raíz" y encontrar las respuestas de "qué pasó, si alguien la empujó, alguien la ahogó, si hay una tercera mano".

Afanador subrayó en rueda de prensa que existe "una responsabilidad directa del colegio porque la niña estuvo sola durante mucho tiempo" y que este proceso seguirá a manos de su abogado Julián Quintana.

