Más de 3.000 vacantes del SENA para víctimas del conflicto armado en Bogotá: fecha y cómo acceder

El Servicio Nacional de Aprendizaje anunció una nueva jornada de empleo con más de 3.260 vacantes dirigidas a víctimas del conflicto armado en Bogotá y más de, una iniciativa que busca facilitar el acceso al trabajo formal para esta población mediante condiciones más flexibles y oportunidades en sectores con alta demanda. La convocatoria se realizará a través de la Agencia Pública de Empleo (APE) y hace parte de las acciones conmemorativas del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.



De acuerdo con la entidad, esta oferta laboral responde a las necesidades actuales del mercado y al compromiso institucional con la inclusión y la empleabilidad. “Contaremos con vacantes en distintas áreas con el propósito de fortalecer las oportunidades de empleo para esta población y facilitar su acceso directo a procesos de selección”, afirmó Elsa Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo del SENA.



¿Quiénes pueden acceder y tipos de empleo disponibles?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a personas reconocidas como víctimas del conflicto armado en Colombia. El objetivo es brindar oportunidades reales a quienes históricamente han enfrentado barreras para ingresar al mercado laboral formal.

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En ese sentido, la jornada busca no solo ofrecer empleo, sino también promover la inclusión social y económica de esta población, facilitando su participación en procesos de selección con empresas que requieren talento en distintas áreas.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es la diversidad de perfiles requeridos. Las vacantes están dirigidas a personas con y sin experiencia laboral, lo que amplía significativamente las posibilidades de acceso.



La oferta incluye cargos para profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares y operarios, en sectores como:



Tecnologías de la información (TIC)

Logística

Comunicaciones

Servicio al cliente.

Estas áreas han sido identificadas como de alta demanda en la capital, lo que aumenta las probabilidades de vinculación laboral.



Horarios y requisitos

Para acceder a las vacantes, los interesados deben presentarse con algunos documentos básicos. Entre ellos, se solicita llevar la hoja de vida actualizada, el documento de identidad y la certificación que los acredita como víctimas del conflicto armado.



La jornada de empleo en Bogotá y otras regiones del país se llevará a cabo el jueves 9 de abril de 2026, en un horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

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En la capital, el punto de atención será la sede de la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Distrito Capital, ubicada en la calle 65 #11-70. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y contar con todos los documentos requeridos para facilitar su participación en los procesos de selección.

Asimismo, los interesados podrán acceder a capacitaciones en empleabilidad brindadas por la entidad. Estos talleres incluyen herramientas clave como la elaboración de hojas de vida, la preparación para entrevistas y asesoría técnica para quienes buscan emprender y poner en marcha sus propias ideas de negocio.

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De manera paralela, en otras regiones del territorio nacional se realizará una feria de empleo que reunirá más de 6.000 oportunidades laborales, ampliando así las opciones para quienes buscan vincularse al mercado laboral.

Finalmente, el SENA reiteró la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados sobre nuevas convocatorias, así como sobre herramientas para mejorar sus perfiles laborales, como cursos gratuitos y asesorías para la elaboración de hojas de vida.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co