Metro de Bogotá abre convocatoria para que artistas intervengan estaciones de la Línea 1: requisitos

Artistas plásticos y visuales tienen una nueva oportunidad de exhibir su trabajo en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país. La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y en alianza con la Empresa Metro de Bogotá, abrió la convocatoria del Premio ArteMetroBOG 2026, una iniciativa que permitirá intervenir espacios de la futura Primera Línea del Metro.

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La convocatoria, denominada "La vida que circula en la Línea 1 del Metro de Bogotá", busca seleccionar 17 propuestas visuales que serán instaladas en fachadas y estructuras de varias estaciones del sistema de transporte que actualmente se encuentra en construcción. Las obras seleccionadas serán adaptadas a formatos de gran escala y estarán ubicadas en puntos estratégicos de las estaciones, convirtiéndose en parte de la identidad visual del nuevo sistema de movilidad de la ciudad.

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La temática elegida para esta edición gira alrededor del concepto "La vida que circula", una invitación a los artistas a "reflexionar sobre el movimiento, la interacción social y la identidad bogotana. El objetivo es que las piezas se fusionen con la apropiación social de la Línea 1 del Metro de Bogotá, resaltando los atributos del espacio en donde estará este nuevo medio de transporte", indicó la Alcaldía de Bogotá.



Los trabajos seleccionados serán reproducidos sobre plafones metálicos microperforados y adaptados a dimensiones monumentales. "Deberán ser creadas para el gran formato, con dimensiones que pueden alcanzar hasta los 37 metros de largo. Por su ubicación en el espacio público, las obras harán parte de este nuevo proyecto durante las próximas dos décadas", agregó la administración.

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Requisitos de participación

La convocatoria está dirigida a personas naturales que cumplan con condiciones específicas de trayectoria y residencia. En términos generales, pueden participar:



Artistas colombianos o extranjeros que residan en Bogotá.

Personas con una trayectoria mínima de 10 años en el campo de las artes plásticas y visuales.

El proceso busca, por tanto, perfiles con experiencia comprobable en la creación artística, especialmente en formatos visuales que puedan adaptarse a intervenciones urbanas de gran escala.



Restricciones para participar

El documento de la convocatoria establece varias condiciones de inhabilidad o restricción. No pueden participar:



Personas con vínculos de parentesco o contratos vigentes con Idartes o la Empresa Metro de Bogotá.

Personas que se encuentren en situaciones de inhabilidad legal según la normativa vigente en Colombia.

Proyectos que hayan sido ganadores previamente en otras convocatorias de Idartes si se presentan sin modificaciones sustanciales.

Integrantes de los comités evaluadores o jurados de la presente edición del premio.

Estas restricciones buscan evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en el proceso de selección.



Cronograma del proceso

La convocatoria establece varias fechas clave dentro de su desarrollo:



Fecha límite de inscripción: 9 de junio de 2026, hasta las 5:00 p.m.

9 de junio de 2026, hasta las 5:00 p.m. Publicación de listados de habilitados: 18 de junio de 2026.

18 de junio de 2026. Publicación de resultados o resolución de ganadores : 29 de julio de 2026.

: 29 de julio de 2026. Fecha límite de ejecución de proyectos seleccionados: 15 de octubre de 2026.

Este cronograma define las etapas de evaluación, selección y producción de las obras que harán parte del proyecto artístico.



¿Cuánto dinero recibirán los ganadores?

La convocatoria cuenta con una bolsa total de recursos cercana a los 194 millones de pesos. En total serán entregados 17 estímulos individuales, cada uno por un valor de 11.410.000 pesos, destinados a los artistas cuyas propuestas resulten seleccionadas. Además del incentivo económico, los ganadores tendrán la posibilidad de exhibir sus obras en espacios de alta visibilidad dentro de una de las obras de infraestructura más relevantes para Bogotá.

Además, las intervenciones artísticas estarán distribuidas en diez estaciones de la Primera Línea del Metro ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. Los espacios seleccionados se encuentran en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Las obras se ubicarán en las siguientes estaciones de la ciudad:



Estación 3 - Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 5 - Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 7 - Localidad Puente Aranda.

Estación 8 - Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 9 - Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 10 - Localidad Mártires/Antonio Nariño (Sentido Calle 72).

Estación 11 - Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Calle 72).

Estación 12 - Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 14 - Localidad Chapinero/ Teusaquillo.

Estación 16 - Localidad Chapinero / Barrios Unidos (Sentido Parque Gibraltar).

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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