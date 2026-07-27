VIDEO | Motociclista quiso cruzar por obra de TransMilenio y resultó atrapado en cemento fresco

Un hecho inusual ocurrió en la tarde de este lunes 27 de julio en las obras que se ejecutan sobre la Autopista Sur, en Soacha, como parte del proyecto para mejorar la conexión del sistema TransMilenio entre Bogotá y el municipio. En medio de las labores de construcción, un motociclista ingresó a un tramo que estaba intervenido y terminó atrapado en una superficie de cemento que había sido fundida recientemente. La motocicleta quedó inmovilizada al hundirse en el material fresco, mientras varias personas observaban lo ocurrido.

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Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa al motociclista intentando retirar su vehículo del cemento recién fundido. El conductor sostiene la motocicleta y trata de empujarla para liberarla, pero las llantas permanecen atrapadas, lo que dificulta sacarla del lugar. Aunque por el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, el hecho llamó la atención debido a que ocurrió en un espacio destinado exclusivamente para la ejecución de las obras.



El sector estaba restringido por los trabajos de construcción

De acuerdo con la información conocida, el lugar donde ocurrió el incidente hacía parte de una zona cerrada por las obras que se desarrollan para la ampliación de la infraestructura vial y la futura operación de TransMilenio hacia Soacha. Estos trabajos cuentan con señalización y restricciones de paso precisamente para evitar que vehículos o peatones ingresen mientras se realizan actividades como excavaciones, instalación de estructuras o fundición de concreto.

#SOACHA. Motociclista terminó hundido y atascado en el cemento recién fundido de las obras de TransMilenio en la Autopista Sur. El video del momento ya se hace viral en redes sociales y ha generado fuerte rechazo ante la imprudencia del conductor por transitar en una zona… pic.twitter.com/6vXJtTP6XI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 27, 2026

Pese a ello, el motociclista terminó circulando por el área intervenida, lo que ocasionó que las llantas de la motocicleta se hundieran en el cemento antes de que este alcanzara el tiempo necesario para endurecerse. Hasta el momento no se ha informado si el conductor recibió algún tipo de sanción por ingresar a un tramo restringido o si deberá asumir los costos derivados de los daños ocasionados. Tras conocerse las imágenes, usuarios en diferentes plataformas compartieron el video y sus reacciones apuntaron al rechazo.



Otro caso de imprudencia vial se registró días atrás en Bogotá

El incidente ocurrido en las obras de TransMilenio en Soacha se suma a otro hecho que recientemente generó rechazo en Bogotá por el comportamiento de un conductor. Hace pocos días, un automóvil fue captado mientras intentaba subir por la rampa de un puente peatonal ubicado, al parecer, en la avenida carrera 68 con calle 26 (avenida El Dorado). En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo el vehículo primero invade el andén y luego trata de acceder a la estructura destinada exclusivamente para peatones.



La maniobra causó sorpresa entre las personas que transitaban por el lugar e incluso quedó registrada ante la presencia de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Aunque el conductor no logró avanzar completamente sobre el puente, posteriormente abandonó el sitio. Tras conocerse las imágenes, la Secretaría Distrital de Movilidad rechazó lo sucedido y recordó que este tipo de comportamientos representan un riesgo para peatones, ciclistas y demás actores viales.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co