Metro de Bogotá iniciará sus primeras pruebas estáticas en octubre: ¿de qué se tratan?

Las obras del Metro de Bogotá continúan avanzando para completar la Línea 1 de este importante proyecto de transporte. Con el ensamblaje del primer tren y la llegada al puerto de Cartagena de vehículos auxiliares, el proyecto sigue su recorrido con el que espera iniciar operación durante el primer semestre de 2028. El próximo mes de octubre hay una prueba vital para el correcto funcionamiento del metro.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narvaez, dio a conocer que el primer tren que llegó a la ciudad se encuentra en la cochera del Patio Taller de la localidad de Bosa y dio detalles de los siguientes pasos tras el ensamblaje del vehículo el pasado 13 de septiembre. "Nuestro tren está en la vía de lavado intensivo. El área se acondicionó para poder alistarlo y ahí se terminará el enganche mecánico y eléctrico para que en octubre inicie las pruebas estáticas".

¿De qué se tratan las pruebas estáticas del Metro de Bogotá?

Como lo mencionó el funcionario, el siguiente pasó del primer tren del Metro de Bogotá es pasar por las pruebas estáticas, un conjunto de mediciones por las que tendrá que pasar nuevo vehículo que llegué y se ensamble en la capital. "Con el arribo de cada tren a Bogotá, iniciarán pruebas de rodaje en el denominado ramal técnico en el patio taller y operación con conducción manual y en modo automático con regulación por sistema de señalización y control, siempre bajo la supervisión del personal técnico", se lee en un comunicado de la alcaldía.



De acuerdo con la Resolución 627 de 2006, la prueba estática para vehículos automotores y motocicletas se hacer para el establecimiento de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido. "Los Centros de Diagnóstico Automotor, deben realizar las mediciones de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas en estado estacionario", lo mismo aplica para estos nuevos vehículos para la ciudad, que a pesar de que circularán por su propio camino, deben cumplir con las normativas generales.

Por su parte, la Resolución 762 de 2022 dicta que "los fabricantes, ensambladores, importadores o comercializadores, de fuentes móviles terrestres de carretera para circular por el territorio nacional, deberán entregar a quienes adquieran dichas fuentes nuevas, una certificación en la que conste el cumplimiento de los límites máximos de emisión en prueba estática establecidos". De acuerdo con esa normativa, la prueba estática es definida como el examen "a una fuente móvil en condiciones de marcha mínima o ralentí y velocidad crucero o de aceleración libre, según corresponda".

Se concretan compromisos con Banco Mundial y BID para nuevos recursos de Línea 1

La administración distrital dio a conocer este miércoles que se concretaron varios compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desembolso de 1.485 millones de dólares, equivalente a cerca de 5.7 billones de pesos. "Permitirán concluir las obras de las estaciones, el viaducto de 23.9 kilómetros de extensión", se lee en un comunicado.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que estos recursos ya están aprobados y serán desembolsados antes de enero de 2026. "Nos reunimos con directivos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar lo que es la financiación de la segunda fase de la Línea 1 del Metro de Bogotá, esa línea que va muy bien, ustedes la han visto, que tiene un 62 % de avance. Que ya llegó el primer tren, que van a llegar tres trenes más este año y todos los trenes de aquí a octubre del año entrante", explicó el mandatario.



¿Cómo será la primera línea del Metro de Bogotá?

Los trenes del Metro de Bogotá circularán en intervalos de 140 segundos, cubriendo un trazado de 24 kilómetros con 16 estaciones. El sistema beneficiará de forma directa a 2,9 millones de habitantes de varias localidades, entre las que se incluyen Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Barrios Unidos.

En cuanto al avance del Patio Taller de Bosa, este cuenta con cerca del 78 %, con instalaciones claves como la subestación de energía principal, 13 líneas férreas para mantenimiento y 900 metros de vía de pruebas. Las pruebas en viaducto están programadas para mayo de 2026, en un tramo de 5,7 kilómetros entre el Patio Taller y la estación 4, ubicada en la localidad de Kennedy. Para diciembre de ese mismo año se espera que los 30 trenes estén en la ciudad y listos para operación. Las obras de la primera línea del Metro de Bogotá ya registran un avance de más del 60% a corte del 31 de agosto de 2025.

