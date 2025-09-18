TransMilenio anunció tres nuevas rutas: estos son los barrios que cubrirán y su fecha de inicio

La empresa TransMilenio S.A. anunció tres nuevas rutas zonales o de SITP que muy pronto empezarán a funcionar en Bogotá. Se trata de una serie de modificaciones que la empresa hizo a algunos recorridos con el fin de mejorar la cobertura, reducir tiempos de desplazamiento y garantizar un servicio más digno y eficiente para todos los ciudadanos de la capital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Con la llegada de las rutas LA856, HA601 y LH803 reafirmamos nuestro compromiso de que todos los bogotanos tengan acceso a un transporte público digno, seguro y cercano a sus hogares. Cada ajuste en el trazado busca conectar más barrios, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos, asegurando que la movilidad en la ciudad sea cada vez más eficiente y accesible para todos”, aseguró Candelaria González, subgerente Técnica y de Servicios de TransMilenio S.A.

Es importante recordar que en los últimos días se han anunciado diversos cambios en el servicio zonal. Por ejemplo, desde el pasado 5 de septiembre nueve rutas modificaron temporalmente sus recorridos y algunos paraderos debido a obras en la avenida carrera 68 con avenida 1 de Mayo, por la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.



“Nuestro sistema es flexible y se adapta a las necesidades de movilidad que general las obras de construcción del Metro, una prioridad para Bogotá, por eso trabajamos de manera articulada con los concesionarios a cargo de las rutas de TransMiZonal que transitan por este sector para garantizar una adecuada información a nuestra comunidad usuaria, un servicio eficiente y con las menores afectaciones posibles”, afirmó Lucy Cucaita, directora de buses de TransMilenio.



Las nuevas tres rutas de TransMilenio

Según un comunicado de TransMilenio, la ruta LK803 'Gaviotas – Terminal Salitre' cambiará su nombre desde ahora y pasará a llamarse LH803 'Doña Liliana – SENA NQS', mejorando la cobertura en los sectores de Doña Liliana y Juan Rey, en las localidades de Usme y San Cristóbal.

Publicidad

Este ajuste permitirá que la ruta brinde conexión con la troncal NQS Sur, tanto en la futura estación SENA como en la estación NQS – Calle 30 Sur, lo que "fortalecerá la movilidad de estas comunidades y facilitará la conexión entre servicios, disminuyendo los tiempos de desplazamiento", resaltó la empresa.

La segunda ruta que se modifica es la 256 'Tihuaque/Ricaurte', que desde el próximo 6 de octubre cambiará su nombre y pasará a ser LA856 'NQS/Comuneros y Tihuaque/Violetas'. TransMilenio informó que tendrá un trazado más amplio y renovado que permitirá beneficiar a más usuarios de la zona. Estos serán los principales cambios:



Conexión para el sector de Las Violetas (UPZ La Flora, Usme), ya que permitirá que por primera vez este barrio cuente con acceso directo con el componente TransMiZonal, mejorando su integración con el resto de la ciudad.

Ampliación hacia Restrepo Occidental, para que los habitantes de esta zona también puedan beneficiarse con la ruta conectando los paraderos aledaños a las estaciones del Sistema troncal en Santa Isabel y Comuneros. De esta manera se optimizarán sus tiempos y se espera que mejoren su experiencia de viaje.

Finalmente, el pasado 1 de septiembre la ruta HA601 'Perdomo – Chapinero' amplió la cobertura, gracias a las solicitudes que hizo la comunidad de los barrios Juan XXIII y Nueva Granada, en la localidad de Chapinero. Con esta mejora operativa, cerca de 2.200 habitantes de esta zona de la ciudad se benefician con menores tiempos y distancias de caminata, gracias a un servicio que además es operado con flota 100% eléctrica. Esta ruta conecta a los usuarios con el centro de la ciudad y sectores clave como los barrios Villa Mayor, Venecia y Perdomo, mejorando de manera significativa su movilidad.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

