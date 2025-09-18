TransMilenio anunció tres nuevas rutas: estos son los barrios que cubrirán y su fecha de inicio

Publicidad
La empresa TransMilenio S.A. anunció tres nuevas rutas zonales o de SITP que muy pronto empezarán a funcionar en Bogotá. Se trata de una serie de modificaciones que la empresa hizo a algunos recorridos con el fin de mejorar la cobertura, reducir tiempos de desplazamiento y garantizar un servicio más digno y eficiente para todos los ciudadanos de la capital.
“Con la llegada de las rutas LA856, HA601 y LH803 reafirmamos nuestro compromiso de que todos los bogotanos tengan acceso a un transporte público digno, seguro y cercano a sus hogares. Cada ajuste en el trazado busca conectar más barrios, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos, asegurando que la movilidad en la ciudad sea cada vez más eficiente y accesible para todos”, aseguró Candelaria González, subgerente Técnica y de Servicios de TransMilenio S.A.
Es importante recordar que en los últimos días se han anunciado diversos cambios en el servicio zonal. Por ejemplo, desde el pasado 5 de septiembre nueve rutas modificaron temporalmente sus recorridos y algunos paraderos debido a obras en la avenida carrera 68 con avenida 1 de Mayo, por la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.
“Nuestro sistema es flexible y se adapta a las necesidades de movilidad que general las obras de construcción del Metro, una prioridad para Bogotá, por eso trabajamos de manera articulada con los concesionarios a cargo de las rutas de TransMiZonal que transitan por este sector para garantizar una adecuada información a nuestra comunidad usuaria, un servicio eficiente y con las menores afectaciones posibles”, afirmó Lucy Cucaita, directora de buses de TransMilenio.
Según un comunicado de TransMilenio, la ruta LK803 'Gaviotas – Terminal Salitre' cambiará su nombre desde ahora y pasará a llamarse LH803 'Doña Liliana – SENA NQS', mejorando la cobertura en los sectores de Doña Liliana y Juan Rey, en las localidades de Usme y San Cristóbal.
Este ajuste permitirá que la ruta brinde conexión con la troncal NQS Sur, tanto en la futura estación SENA como en la estación NQS – Calle 30 Sur, lo que "fortalecerá la movilidad de estas comunidades y facilitará la conexión entre servicios, disminuyendo los tiempos de desplazamiento", resaltó la empresa.
La segunda ruta que se modifica es la 256 'Tihuaque/Ricaurte', que desde el próximo 6 de octubre cambiará su nombre y pasará a ser LA856 'NQS/Comuneros y Tihuaque/Violetas'. TransMilenio informó que tendrá un trazado más amplio y renovado que permitirá beneficiar a más usuarios de la zona. Estos serán los principales cambios:
Finalmente, el pasado 1 de septiembre la ruta HA601 'Perdomo – Chapinero' amplió la cobertura, gracias a las solicitudes que hizo la comunidad de los barrios Juan XXIII y Nueva Granada, en la localidad de Chapinero. Con esta mejora operativa, cerca de 2.200 habitantes de esta zona de la ciudad se benefician con menores tiempos y distancias de caminata, gracias a un servicio que además es operado con flota 100% eléctrica. Esta ruta conecta a los usuarios con el centro de la ciudad y sectores clave como los barrios Villa Mayor, Venecia y Perdomo, mejorando de manera significativa su movilidad.
LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL