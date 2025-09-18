En vivo
BOGOTÁ  / Toman decisión contra alias Costeño y alias El Viejo, señalados por crimen de senador Miguel Uribe

Toman decisión contra alias Costeño y alias El Viejo, señalados por crimen de senador Miguel Uribe

Para evitar cualquier tipo de fuga por parte de Elder José Arteaga y William Fernando González, el Inpec tomó una determinación con la que se espera que ambos tengan más seguridad en prisión.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 18 de sept, 2025
Alias El Costeño y alias El Viejo, señalados por homicidio de Miguel Uribe -
Noticias Caracol

