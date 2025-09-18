Toman decisión contra alias Costeño y alias El Viejo, señalados por crimen de senador Miguel Uribe

Este jueves, 18 de septiembre, se conoció una nueva decisión de las autoridades sobre dos de los señalados en participar en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El Inpec confirmó que los dos principales involucrados en el crimen fueron trasladados desde Bogotá a dos cárceles de otras zonas de Colombia. Se trata de Elder José Arteaga, alias El Costeño, y William Fernando González Cruz, alias El viejo o El hermano.

Alias El Costeño, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, habría sido uno de los principales coordinadores del atentado que terminó con la vida de Uribe. Según la Fiscalía, El Costeño ocupaba un lugar en la jerarquía de la organización criminal Plata o Plomo, junto con otro delincuente conocido como alias Mosco. Esta estructura delictiva, activa desde 2023, se dedicaba al sicariato, microtráfico y uso de menores para cometer crímenes.

El Costeño habría sido clave en la logística del asesinato: coordinó el seguimiento al senador, organizó reuniones virtuales para planear el ataque y participó en un grupo de WhatsApp donde se compartían instrucciones sobre el crimen.



Además, habría reclutado a menores de edad, incluyendo al joven de 15 años que disparó contra Uribe durante un mitin en Bogotá. De hecho, en unos chats con Harold Ovalle, alias Harold, El Costeño mencionó que había 20 millones de pesos para pagarle al menor de edad que asesinó al precandidato presidencial.

Su rol fue tan determinante que las autoridades lo consideran el cerebro operativo del atentado y su captura fue prioritaria. Arteaga fue detenido el pasado 5 de julio enviado a La Picota. La Fiscalía lo imputó por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades delictivas.



Participación de alias El Viejo en homicidio de Miguel Uribe

Por su parte, William Fernando González Cruz, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, tuvo un papel clave en el atentado contra el senador. Según la Fiscalía, González Cruz fue el encargado de facilitar la fuga de los autores materiales del crimen, recogiendo en un vehículo a alias El Costeño y a Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, tras el ataque.

Además de su rol como conductor en la huida, se le atribuye participación en la planeación del atentado, incluyendo la selección del menor de edad que disparó contra Uribe. También habría participado en reuniones previas con otros implicados y fue captado por cámaras de seguridad en la zona del crimen.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le atribuyó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, porte y tráfico de armas, uso de menores para delinquir y ocultamiento de pruebas. Incluso, se le acusa de haber vendido uno de los celulares usados en la coordinación del ataque, en un intento por desviar la atención de las autoridades.

William Fernando González fue capturado el 19 de junio de 2025 y, al igual que alias El Costeño, fue privado de la libertad en la cárcel La Picota.



¿Qué pasó con alias El Costeño y alias El Viejo?

Finalmente, la decisión que tomó el Inpec con estos dos señalados delincuentes fue trasladarlos de la cárcel La Picota a dos centros de reclusión diferentes. Elder José Arteaga fue trasladado el pasado 16 de septiembre a la cárcel de Girón, mientras que William Fernando González fue remitido a la cárcel La Dorada el mismo día.

Noticias Caracol pudo conocer que la determinación se tomó por motivos de seguridad y en busca de separar a los dos señalados criminales.

El Inpec consideró que enviar a estos dos presuntos criminales a la cárcel de Girón y a la cárcel La Dorada porque son centros de reclusión en donde funcionan sectores de máxima seguridad y en donde los señalados estarían bajo máxima seguridad y así evitar cualquier riesgo de fuga.

