Duro relato de mamá de motociclista que murió en accidente en la NQS, en Bogotá: señaló responsable

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del lunes 15 de septiembre en la avenida NQS con calle 22C, en Bogotá, dejó como saldo la muerte de una motociclista de 34 años y ocasionó un fuerte colapso vial en el sector. La víctima fue identificada como Leidy Carranza, trabajadora del sector salud y madre de dos menores de edad. El caso ha generado múltiples versiones sobre lo que habría ocurrido, mientras su familia pide justicia.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió hacia las 8:00 de la mañana, cuando la mujer se desplazaba en su motocicleta por el carril mixto de la NQS. En ese momento, circulaba junto a una volqueta y, tras perder el control de su moto, cayó hacia el carril exclusivo de TransMilenio. Justo en ese instante, un bus articulado pasaba por la vía y terminó arrollándola. La magnitud del choque obligó a suspender la movilidad en ambos sentidos y generó una congestión que se extendió por varios kilómetros.

La madre de la víctima, Martha Bermúdez, entregó declaraciones al canal Citytv y a la emisora Alerta Bogotá, en las que insistió en que el vehículo pesado tuvo que ver en el desenlace fatal. “Por favor, se haga justicia con mi hija, porque pues están diciendo que la volqueta no tuvo nada que ver con la muerte de mi hija, pero yo de corazón de madre, yo sé que sí”, afirmó con contundencia.



Según relató a la emisora de frecuencia 104.4 FM, un pasajero de TransMilenio habría presenciado el momento en que la volqueta golpeó la moto de Leidy y la lanzó al carril exclusivo. “Hay una persona que iba en el TransMilenio y se dio cuenta de que sí. La embistió por detrás y la tumbó hacia el carril de TransMilenio. Desafortunadamente, en ese momento pasaba un articulado y se la llevó”, explicó.

La madre también aseguró que existen cámaras de seguridad en la zona que podrían esclarecer los hechos y pidió que estas grabaciones sean revisadas por las autoridades. “Le pido a las autoridades, le pido por favor a la Fiscalía, no sé dónde más acudir, que eso no se quede impune (...) Yo sé que hay cámaras, yo sé que en el sector debe haber cámaras”, señaló. Enfatizó en que su familia solo busca que se investigue y se determine con claridad lo sucedido.

El accidente ocurrió a la altura de la estación del Centro Administrativo Distrital (CAD) de TransMilenio, que tuvo que ser cerrada temporalmente. La empresa informó que se aplicaron medidas de contraflujo y pidió a los pasajeros permanecer en los buses. Sin embargo, decenas de ciudadanos optaron por caminar por la calzada exclusiva, lo que reflejó la magnitud del caos. “Los buses realizan contraflujo. La troncal tiene alta congestión por la novedad. La estación CAD continúa sin operar temporalmente”, indicó TransMilenio en un primer comunicado.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la motocicleta tendida sobre el pavimento, una volqueta detenida metros atrás y un bus articulado estacionado en el carril exclusivo. En las imágenes también se observaba a uniformados de tránsito instalando conos y a ciudadanos que se bajaron de los buses para continuar a pie. El accidente no solo afectó a la operación del sistema de transporte, sino también a la circulación de vehículos en el carril mixto de la carrera 30.

Accidente en la NQS redes sociales

Unidades de criminalística hicieron presencia en el lugar para adelantar el levantamiento del cuerpo, mientras efectivos de la Policía de Tránsito iniciaron labores para normalizar la movilidad. La Secretaría de Movilidad confirmó que en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: el bus articulado, la volqueta y la moto. En un comunicado oficial, la entidad indicó que se habilitaron rutas alternas por la avenida Comuneros y la Circunvalar, mientras se adelantaban las investigaciones.

La madre de Leidy insistió en sus llamados de justicia. “La verdad, ha sido muy duro. Para mí, para mi familia, para mis hermanos, para las niñas. La verdad, quiero que se haga justicia. Que esta muerte de mi hija no se quede impune”, expresó en diálogo con Alerta Bogotá. Además, en sus declaraciones a Citytv hizo un llamado a quienes fueron testigos para que aporten su versión a las autoridades: “Las personas que vinieron a ese accidente, por favor, no se queden calladas, que hoy me pasó a mí, mañana pueden ser ustedes”.

En medio de su testimonio, también rechazó los señalamientos que responsabilizan a los motociclistas en este tipo de accidentes. “Las personas que están comentando, haciendo comentarios de mal gusto, que no digan lo que no es. Porque nadie sabe (...) las únicas personas que saben son las que vieron (...) que no digan que los moteros son los culpables, que eso les pasa porque no tienen prudencia. No digan eso porque no saben cómo se siente uno”, manifestó.

La Secretaría de Movilidad informó hacia las 9:31 de la mañana que finalizaron las labores de investigación en el punto y se restableció el tránsito en sentido sur-norte por la NQS con calle 22C. Minutos después, TransMilenio confirmó que la estación CAD retomó operaciones y los buses cancelaron el contraflujo. Sin embargo, el impacto en la movilidad de la ciudad se extendió durante varias horas de la mañana.

En un principio, las autoridades indicaron que, al parecer, la mujer habría perdido el control de su vehículo por un bache en la vía, provocando su caída en la calzada exclusiva de las troncales del sistema de transporte.

La víctima, de 34 años, era madre de dos niñas de 14 y 16 años. Su madre relató que se dirigía desde Soacha hacia su lugar de trabajo en el sector salud cuando ocurrió el siniestro. La familia ahora insiste en que la hipótesis sobre la participación de la volqueta sea investigada y que el conductor sea identificado. “Mire que el corazón de madre no miente. Y yo sé que ese señor de la volqueta tuvo mucho que ver con la muerte de mi hija. ‘Señor, si está escuchando, que se ponga la mano en el corazón, él tiene hijos. Que eso es muy duro lo que él hizo’”, dijo en la entrevista con la emisora citada.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación continúa revisando las causas del accidente y de la muerte violenta. Mientras tanto, la familia de Leidy pide que no se descarte ninguna hipótesis y que se tomen en cuenta los testimonios de testigos y las grabaciones de cámaras de seguridad para establecer las responsabilidades.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.