Miguel Uribe Turbay fue “un luchador, ustedes lo vieron”: doctor Fernando Hakim

El doctor Fernando Hakim, el neurocirujano que durante 64 días puso todos sus conocimientos para salvar la vida de Miguel Uribe Turbay, luego de que recibiera dos disparos en la cabeza, fue uno de los asistentes al sepelio del precandidato y senador del Centro Democrático.

Tanto María Claudia Tarazona como Miguel Uribe Londoño, esposa y padre del político, expresaron palabras de agradecimiento para él y el personal de la Fundación Santa Fe durante las honras fúnebres de este miércoles 13 de agosto.

Noticia en desarrollo.