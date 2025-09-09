Ministerio de Trabajo hace inspección en Andrés DC tras accidente: han recibido 26 denuncias

El Ministerio del Trabajo anunció que este martes lleva a cabo una inspección en el local de Andrés Carne de Res DC de la calle 82, en el norte de Bogotá, luego de que se reportara un accidente con una máquina de humo que habría comenzado a emitir chispas y fragmentos incandescentes que alcanzaron a varias personas, durante la noche del pasado viernes 5 de septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, junto al director territorial de Bogotá, Amaury Gómez, encabezan las acciones de inspección tras 26 denuncias recibidas. En su mayoría por violaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo. La dignidad laboral y la vida no se negocian", escribió la entidad en su cuenta de X.

El accidente, según un denunciante, dejó un saldo de al menos nueve personas con lesiones leves en la piel, daños materiales en prendas de vestir y hasta caída de cabello por exposición directa al humo que fue expulsado. Uno de los asistentes durante el evento de ese día narró que al momento de activarse el aparato las partículas expulsadas se adhirieron a la ropa y la quemaron en cuestión de segundos.



"La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Una de las máquinas de humo empezó a expulsar partículas incandescentes, que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir", denunció en redes sociales un médico que estaba presente.

Publicidad

Noticia en desarrollo...