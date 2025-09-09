Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Ministerio de Trabajo hace inspección en Andrés DC tras accidente: han recibido 26 denuncias

Ministerio de Trabajo hace inspección en Andrés DC tras accidente: han recibido 26 denuncias

La entidad dijo que las denuncias son "en su mayoría por violaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo". El último accidente dejó un saldo de al menos nueve personas con lesiones leves en la piel.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:15 p. m.
Inspección del Ministerio del Trabajo en Andrés DC.
Inspección del Ministerio del Trabajo en Andrés DC.
Ministerio del Trabajo