Movilidad Bogotá: las fotos y videos del caos en las Américas y Calle 13 por cierres de puentes

La primera mañana de septiembre arrancó con un panorama complejo para los bogotanos que se movilizan por el occidente de la ciudad. La combinación de un accidente de tránsito en la Avenida Las Américas con carrera 47 y los cierres viales por las obras de la Nueva Calle 13 desencadenaron un serio colapso en el tráfico y fuertes demoras en la operación de TransMilenio.
De acuerdo con la empresa de transporte masivo, la flota troncal que parte desde el Portal Américas presentó retrasos en su salida y circulación, lo que afectó a cientos de pasajeros en hora pico.
Los usuarios expresaron su inconformidad en redes sociales, señalando falta de planeación y avisos tardíos.
“Si sabían que iban a cerrar, ¿por qué no previeron? El servicio es nefasto y no protege al usuario”. Algunos incluso aseguraron que los retrasos comienzan desde el acceso al portal, con buses atrapados antes de tomar la troncal.
Así mismo, otra usuaria en redes dijo en 'X': “Bonita la hora de avisar, llevamos más de 40 minutos intentando salir del Portal Américas”, escribió una pasajera.
De igual manera, una mujer que se encontraba en un vehículo compartió su experiencia "Duramos 40 min para poder cruzar domingo 10 a.m. Hoy decidí irme en Transmilenio y llevo más de 30 minutos por las Américas y aún no he llegado a la 68"
Ciudadanos han compartido su experiencia en los trancones y cómo los ha afectado en las actividades de su día. Estas son algunas de las imágenes que deja el monumental trancón en la Avenida Las Américas.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el sábado 30 de agosto comenzó el retiro de dos puentes vehiculares en Puente Aranda, como parte del Tramo 1 de la Nueva Calle 13, un proyecto de más de 11 kilómetros que transformará la movilidad en el occidente.
Para mitigar el impacto, la Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha un Plan de Manejo de Tránsito, que contempla desvíos y cambios de sentido en varios corredores clave. Entre las medidas están:
Aun así, las congestiones no se hicieron esperar, especialmente en las primeras horas del día.
LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL
