Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Movilidad Bogotá: las fotos y videos del caos en las Américas y Calle 13 por cierres de puentes

Movilidad Bogotá: las fotos y videos del caos en las Américas y Calle 13 por cierres de puentes

Personas que se dirigían al trabajo, colegios y universidades se vieron afectadas por cierres en corredor vial en el sector de Puente Aranda.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 01, 2025 12:43 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Trancón en Las Américas
El tráfico se registro desde muy temprano este 1 de septiembre.
Tomado de redes.