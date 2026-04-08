Movilidad Bogotá |Manifestaciones de taxistas genera congestión en la calle 26, vía al aeropuerto

La movilidad en uno de los principales corredores viales de Bogotá se ha visto afectada este miércoles por cuenta de manifestaciones de taxistas que generan congestión y retrasos en el acceso al Aeropuerto Internacional El Dorado. Las protestas se concentran sobre la calle 26, una de las vías más importantes de la ciudad para la conexión con la terminal aérea.



De acuerdo con reportes oficiales de movilidad, el plantón se desarrolla en sentido oriente-occidente, específicamente sobre la calzada rápida a la altura del monumento Reyes Católicos. Esta situación ha obligado a las autoridades a implementar medidas para mitigar las afectaciones y garantizar el tránsito de los usuarios que se dirigen hacia el aeropuerto.



Reporte de movilidad EN VIVO en Bogotá

6:48 p.m. Se reportan afectaciones en la movilidad en el sector del Aeropuerto El Dorado por manifestaciones ajenas a la operación del sistema ; rutas zonales activan desvíos en la zona, la ruta alimentadora del aeropuerto suspende su servici o y la ruta Dual K86 realiza retorno en el portal.



Se reportan afectaciones en la movilidad en el sector del Aeropuerto El Dorado por manifestaciones ajenas a la operación del sistema o y la ruta Dual K86 realiza retorno en el portal. 5:52 p.m. Manifestantes que realizaban el plantón a la altura del monumento Reyes Católicos, se ubican sobre anden, según movilidad continúa el paso hacia el aeropuerto El Dorado.

Manifestantes que realizaban el plantón a la altura del monumento Reyes Católicos, se ubican sobre anden, según movilidad continúa el paso hacia el aeropuerto El Dorado.

5:25 p.m. Persisten afectaciones por manifestaciones sobre la calle 26, en sentido oriente-occidente, a la altura del monumento Reyes Católicos. El bloqueo se mantiene en la calzada rápida. Hay paso habilitado por la calzada lenta para el ingreso al aeropuerto.



5:12 p.m. Los manifestantes que se encontraban sobre la avenida Circunvalar se dispersan.Se levantan los cierres viales y se habilita nuevamente el tránsito vehicular. la movilidad fluye sin contratiempos en el sector.

Los manifestantes que se encontraban sobre la avenida Circunvalar se dispersan.Se levantan los cierres viales y se habilita nuevamente el tránsito vehicular. la movilidad fluye sin contratiempos en el sector. 4:57 p.m. Se presenta afectación vial por movilización sobre la avenida El Dorado con carrera 103, en sentido occidente-oriente. Los manifestantes se desplazan sobre la calzada mixta, generando congestión en el corredor.

Vías alternas

Aunque la manifestación mantiene bloqueada la calzada rápida, las autoridades confirmaron que el paso hacia el aeropuerto continúa habilitado a través de la calzada lenta. Sin embargo, se advierte que el flujo vehicular presenta demoras debido a la reducción en la capacidad de la vía.

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Ante este panorama, se recomienda a los conductores tomar como ruta alterna la avenida La Esperanza, que se convierte en una opción clave para evitar mayores retrasos, especialmente en horas de alta demanda.

Según información entregada por TransMilenio, con corte a las 4:33 p.m., cerca de 12.010 usuarios se han visto afectados por las alteraciones en la operación.



En medio de la contingencia, algunas rutas del componente zonal tuvieron que modificar temporalmente sus recorridos. No obstante, se reportó que los servicios en el sector de la Universidad Distrital, sede La Macarena, ya retomaron su operación habitual y cancelaron los desvíos implementados durante la jornada.



Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente a quienes tienen vuelos programados desde el Aeropuerto El Dorado. Se sugiere salir con mayor tiempo del habitual, consultar el estado de las vías y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.



Asimismo, se invita a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales de movilidad y del sistema TransMilenio, donde se actualiza constantemente el estado de la operación.

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Las manifestaciones continúan siendo atendidas por las autoridades, mientras se busca garantizar tanto el derecho a la protesta como la movilidad de los ciudadanos. La evolución de la jornada determinará si se presentan nuevas afectaciones o si el flujo vehicular logra normalizarse en las próximas horas.

Por ahora, la recomendación principal es mantener la precaución y estar atentos a los reportes oficiales, especialmente si se requiere transitar por la calle 26 o dirigirse hacia el aeropuerto en medio de esta situación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co