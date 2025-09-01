Movilidad Bogotá: retrasos en TransMilenio por obras y accidente en la Av. Las Américas

La mañana de este lunes 1 de septiembre comenzó marcada por fuertes retrasos en el sistema TransMilenio, luego de que la empresa informara sobre desvíos en la operación troncal por el inicio de obras viales y un siniestro con un vehículo particular en la Avenida Las Américas con carrera 47.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el comunicado, estas circunstancias ocasionaron demoras en la salida y circulación de los buses provenientes del Portal Américas, afectando a cientos de pasajeros que se dirigían a sus lugares de trabajo y estudio.



Quejas ciudadanas en redes sociales

Aunque TransMilenio advirtió sobre la situación en sus canales oficiales, la reacción de los usuarios no se hizo esperar. Muchos señalaron que el aviso llegó tarde y que la falta de planeación se ha convertido en un problema recurrente en el sistema:

“Bonita la hora de avisar, ya llevamos más de 40 minutos aquí intentando pasar, pero a ustedes qué les va a importar que los que vienen del portal Américas lleguen tarde al trabajo”. Otro usuario criticó la gestión de las obras y la atención al ciudadano:



“Si ya sabían desde hace días que iban a cerrar, ¿por qué no prevén? De verdad que el servicio es nefasto. ¿A quién se puede acudir para demandar al sistema? Tener que someterse a la ley de ellos sin que protejan al usuario debería ser delito”. Las quejas también apuntaron a la falta de flujo en los accesos del portal:

Publicidad

“El retraso viene desde la salida de Portal Américas, llevamos 30 minutos sin poder salir a tomar la troncal”, escribió otro afectado.

El sistema, por su parte, informó que los retrasos obedecen a causas externas, aunque no detalló cuánto tiempo se prolongarán los desvíos ni qué medidas adicionales se implementarán para mejorar la circulación en el corredor de Las Américas.

Publicidad

⏰ #TMAhora 6:49 a.m.



📍 Av. Las Américas con carrera 50



⚠️ Persiste la congestión vehicular en este sector, lo que genera retrasos en la operación.



👉 Adelantamos acciones para normalizar la prestación del servicio. pic.twitter.com/4ryHITVYVF — TransMilenio (@TransMilenio) September 1, 2025

Noticia en desarrollo...

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL