Movilidad en Bogotá EN VIVO 16 de enero de 2026: reportan múltiples accidentes en la ciudad

La Secretaría Distrital de Movilidad y la cuenta oficial de Bogotá Tránsito reportaron múltiples incidentes viales y novedades operativas en distintos puntos de la ciudad durante las primeras horas de la mañana de este viernes, 16 de enero de 2026. Muchas de estas complicaciones obligaron a las autoridades a implementar cierres parciales y pasos controlados en diferentes localidades.

De acuerdo con los reportes difundidos por Bogotá Tránsito, los hechos se concentraron principalmente en Antonio Nariño, Usaquén, Kennedy y Fontibón, donde hicieron presencia unidades de tránsito, ambulancias y personal del Grupo Guía para atender las emergencias y regular el flujo vehicular.

De acuerdo con el balance general entregado en el reporte de gestión del tráfico, Bogotá registra flujo vehicular medio y bajo en 15 de los 21 principales corredores viales. No obstante, se evidenciaban puntos críticos, especialmente en la calle 13 en sentido de ingreso a la ciudad y en la calle 80, en el sector del puente de Guadua, donde el volumen de vehículos es considerablemente mayor.



"Un vehículo se encuentra varado en la avenida Boyacá con calle 20 y otro en este corredor a la altura de la calle 24, ambos en sentido sur-norte. De igual manera, tenemos un choque con lesionado en la autopista sur con calle 37 sur. Se presenta también un choque simple en la autopista norte a la salida de Bogotá que afecta a esta hora tres carriles, incluyendo el exclusivo de Transmilenio", informó la Secretaría Distrital de Movilidad.



Varios siniestros y vehículos varados hoy en Bogotá

8:03 a.m. localidad de Fontibón

Se presentó un nuevo siniestro vial en la localidad de Fontibón. De acuerdo con el reporte de Bogotá Tránsito emitido a las 8:03 a. m., un tractocamión y un automóvil colisionaron en la avenida Centenario con carrera 134, en sentido occidente–oriente. Al lugar llegaron unidades de tránsito y una ambulancia para atender la emergencia, mientras se implementó el cierre de dos carriles, lo que generó afectaciones en la movilidad de este corredor del occidente de la ciudad.



7:30 a.m. localidad de Kennedy

Minutos más tarde, Bogotá Tránsito informó sobre un nuevo siniestro en la localidad de Kennedy. En la avenida de las Américas con carrera 73B, cuatro motociclistas se vieron involucrados en un choque que dejó dos carriles fuera de servicio de manera temporal. Ambulancias llegaron al sitio para evaluar a los implicados, mientras que agentes de tránsito y el Grupo Guía organizaron el tráfico en uno de los corredores más importantes del occidente de la capital, utilizado tanto por transporte particular como por rutas del sistema público.



7:25 a. m. localidad de Antonio Nariño

Uno de los primeros casos se registró en la localidad de Antonio Nariño, en la autopista Sur con carrera 37 sur. Inicialmente, la autoridad de tránsito informó sobre un siniestro entre dos motociclistas. Sin embargo, tras la llegada de una unidad del Grupo Guía al punto, se confirmó que en el hecho estuvieron involucrados cuatro motociclistas.

Debido a la atención de los lesionados por parte de ambulancias y al trabajo de los agentes de tránsito, fue necesario habilitar paso controlado por un solo carril, lo que generó congestión en este corredor, uno de los más utilizados para el ingreso y salida del sur de la ciudad.



06:30 a. m. localidad de Usaquén

En la autopista Norte con calle 188, en sentido sur–norte, se presentó un choque entre un bus y un bus zonal. La colisión obligó al cierre parcial de la calzada, con afectación de tres carriles. Al lugar acudieron unidades de tránsito y personal del Grupo Guía, quienes se encargaron de señalizar el área, coordinar la atención y facilitar desvíos para reducir el impacto en la movilidad, especialmente en un punto estratégico para quienes salen de la ciudad o se desplazan hacia los municipios del norte.

Las autoridades también confirmaron que el choque en la autopista Norte, a la salida de Bogotá, impactó incluso el carril exclusivo de TransMilenio, situación que obligó a extremar medidas de control para mantener la operación del sistema y reducir los retrasos.

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad se reiteró que los equipos de Bogotá Tránsito permanecen desplegados en distintos puntos de la ciudad para atender emergencias, regular la circulación y apoyar la remoción de vehículos, con el objetivo de disminuir el impacto de estos eventos en la movilidad diaria. Asimismo, se hizo un llamado a los conductores para transitar con precaución, acatar las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co