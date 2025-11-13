Movilidad en Bogotá EN VIVO: colapso en la calle 26 y la calle 80; así está el tráfico en la ciudad

Se presenta alto tráfico en algunas zonas de Bogotá durante la tarde de este jueves 13 de noviembre, por un siniestro vial que se presentó en la Avenida El Dorado (Calle 26) con carrera 93, por lo que hay colapso para llegar y salir del aeropuerto El Dorado. Además, se reporta un largo trancón para entrar a la ciudad por la calle 80 por un accidente en inmediaciones del puente de Guadua.

En la calle 26, un camión se volcó, bloqueando el paso de los carros en sentido Occidente- Oriente. "Se gestiona unidad de Tránsito y grúa", indicó Bogotá Tránsito en sus redes sociales. Varias personas, incluso, se han bajado de sus vehículos con maletas para llegar a la terminal aérea. El aeropuerto desde sus redes sociales advirtió lo siguiente: "Llegar está tomando mucho más tiempo, Si tienes vuelo hoy, sal con anticipación, llega temprano y comunícate con tu aerolínea".

Mientras que, en la salida de la calle 80, una ciclista tuvo un accidente que involucró una volqueta. Las autoridades ya están en ambos puntos para gestionar la movilidad.



TransMilenio envía reporte sobre movilidad en Bogotá

Este es el último reporte de TransMilenio:

Alta congestión en la Calle 80: Al momento persiste congestión vehicular en la Calle 80, el servicio dual D81 retorna en Portal 80. Sigue sin prestar servicio la ruta alimentadora 1-8 Calle 80.

Al momento persiste congestión vehicular en la Calle 80, el servicio dual D81 retorna en Portal 80. Sigue sin prestar servicio la ruta alimentadora 1-8 Calle 80. Calle 13 con carrera 36: A la hora continúa suspendido el servicio temporalmente en las estaciones CDS cra 32 y Zona Industrial sentido oriente - occidente.

