En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO: minuto a minuto de la movilidad hoy en Bogotá por las elecciones del 8 de marzo de 2026

EN VIVO: minuto a minuto de la movilidad hoy en Bogotá por las elecciones del 8 de marzo de 2026

Siga en tiempo real la movilidad en Bogotá este 8 de marzo de 2026 por las elecciones en Colombia. Conozca cierres, desvíos y recomendaciones para planear sus desplazamientos durante los comicios.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Movilidad en Bogotá hoy por las elecciones del 8 de marzo
Movilidad en Bogotá hoy por las elecciones del 8 de marzo
Foto: Colprensa

Este domingo 8 de marzo de 2026, Bogotá ajusta su movilidad debido a los cierres y desvíos implementados por el desarrollo de las elecciones en Colombia, en las que los ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. En esta primera jornada electoral del año distintos sectores de la ciudad presentan modificaciones viales que pueden afectar los desplazamientos. Aquí podrá seguir el minuto a minuto para programar sus recorridos y actividades.

6:10 a.m. - Hoy no hay Ciclovía en Bogotá

Las autoridades confirmaron que no habrá servicio de Ciclovía en ningún corredor de la ciudad de Bogotá. Esta suspensión busca concentrar todos los recursos institucionales, de seguridad y logística en el desarrollo de los comicios y garantizar la fluidez del transporte en los puntos de votación. Se recomienda a los ciudadanos que habitualmente usan este espacio optar por otros medios de transporte o rutas para sus desplazamientos. Las autoridades sugieren priorizar el uso del transporte público, la bicicleta o caminar para evitar congestiones en las zonas con restricciones vehiculares.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Servicio Elecciones 2026

Elecciones Legislativas

Elecciones Congreso 2026

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad