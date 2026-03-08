EN VIVO: minuto a minuto de la movilidad hoy en Bogotá por las elecciones del 8 de marzo de 2026

Este domingo 8 de marzo de 2026, Bogotá ajusta su movilidad debido a los cierres y desvíos implementados por el desarrollo de las elecciones en Colombia, en las que los ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. En esta primera jornada electoral del año distintos sectores de la ciudad presentan modificaciones viales que pueden afectar los desplazamientos. Aquí podrá seguir el minuto a minuto para programar sus recorridos y actividades.



6:10 a.m. - Hoy no hay Ciclovía en Bogotá

Las autoridades confirmaron que no habrá servicio de Ciclovía en ningún corredor de la ciudad de Bogotá. Esta suspensión busca concentrar todos los recursos institucionales, de seguridad y logística en el desarrollo de los comicios y garantizar la fluidez del transporte en los puntos de votación. Se recomienda a los ciudadanos que habitualmente usan este espacio optar por otros medios de transporte o rutas para sus desplazamientos. Las autoridades sugieren priorizar el uso del transporte público, la bicicleta o caminar para evitar congestiones en las zonas con restricciones vehiculares.