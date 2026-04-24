Hombre con escopeta y brazalete electrónico del Inpec fue capturado por la Policía en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá logró capturar en la localidad de Kennedy, sur de la ciudad, a dos sujetos por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Uno de ellos transportaba una escopeta y un chaleco balístico. Además, tenía un brazalete electrónico del INPEC, el cual se coloca a quienes se encuentra en prisión domiciliaria, y había sido condenado por porte de armas de fuego y hurto agravado.

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La captura de los dos sujetos se presentó en el barrio New York, mientras la patrulla de vigilancia del CAI Delicias adelantaba labores de patrullaje. Luego de notar una actitud sospechosa, los abordaron y realizaron el respectivo registro a personas, evidenciando el chaleco y el arma de fuego. Durante el procedimiento, la persona que acompañaba al sujeto armado intentó escapar y fue detenida. Transportaba oculto en un bolso más de 114 dosis de estupefacientes (bazuco) y dinero en efectivo, al parecer, producto de esta actividad ilícita.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo que va corrido del año 2026 en la localidad de Kennedy, se ha logrado la captura de más de 776 personas por diferentes delitos y la incautación de 24 kilos de estupefacientes.



Cabe resaltar que el alcalde Carlos Fernando Galán ha advertido que varios de los capturados en delitos recientes, por casos de paseo millonario', sicariato, entre otros, contaban con prisión domiciliaria. "Es repetitivo en prácticamente todos los casos, o bien son personas que por su peligrosidad deberían estar presos porque ya los había capturado el sistema y los soltó o bien están presos y no hay control sobre ellos", aseguró.



Entre los casos que mencionó está el sicario que intentó atentar contra un hombre en la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad, el pasado lunes 13 de abril, quien ya tenía prisión domiciliaria y una orden de captura por otros delitos. También, nombró a uno de los sujetos que secuestró a Diana Ospina en un taxi y a alias Nías, jefe de sicarios de la banda 'Los Mesa', recientemente capturado y quien tendría responsabilidad en por lo menos 50 homicidios.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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