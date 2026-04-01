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Movilidad en Bogotá hoy, 1 de abril: trancón monumental en la vía hacia Chiquinquirá

Muchos viajeros piensan salir este miércoles santo para disfrutar de un puente largo de cuatro días durante una época de reflexión para la fe católica. Conozca el estado de las vías EN VIVO.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
Plan éxodo en Bogotá
Imagen de referencia.
Empresa Férrea Regional

Muchas personas tienen proyectado salir de Bogotá este miércoles 1 de abril para disfrutar el puente festivo que habrá por Semana Santa en Colombia. La Secretaría Distrital de Movilidad tiene proyectado que de la ciudad por todas las vías que conectan con el departamento de Cundinamarca y el resto del país. Por esa razón, las autoridades activaron el Plan éxodo para anticipar la multitudinaria salida de los ciudadanos durante la temporada.

Más de 400 personas, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, estarán desplegados día a día por los corredores viales con el propósito de acompañar la salida y retorno de los viajeros. Cabe recordar que el pico y placa operará este domingo 5 marzo para garantizar el retorno de viajeros de una forma segura y organizada.

Conozca aquí EN VIVO el estado de las vías este miércoles 1 de abril

12:30 p. m.

Autoridades piden a los conductores que transiten con precaución en la vía Bogotá-La Calera; específicamente sobre el kilómetro 3, por un posible deslizamiento de tierra. A la hora hay flujo vehicular medio en la zona.

8:22 a. m.

Un tractocamión está varado en la avenida Boyacá con calle 64a Sur, por la localidad de Ciudad Bolívar. Hay paso a un solo carril por este corredor,. Secretaría de Movilidad asegura que el tráfico fluye en la autopista Norte, la carrera 7, las vías La Calera, Choachí y la vía al Llano.

6:35 a. m.

A esta hora se registra un incendio vehicular en el peaje de Casablanca que conecta a Zipaquirá y Ubaté, municipios de Cundinamarca. Bomberos de Cogua y Zipaquirá se desplazan al lugar de los hechos. Testimonios indican que se escuchó una fuerte explosión. Personas fueron evacuadas del sitio. El aso está restringido.

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5:52 p. m.

Movilidad informa que saliendo de la ciudad por los corredores de la calle 80 y la calle 13 (avenida Centenario) hay congestión por alto flujo vehicular. En la calle 80 hay congestión desde la carrera 110. Por su parte, la calle 13 tiene alto flujo desde la carrera 113 hasta la carrera 128.

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5:30 a. m.

Autoridades reportan esta madrugada que ya hay alto flujo vehicular por la autopista Sur, desde la carrera 63 hasta la avenida Bosa.

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