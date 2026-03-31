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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Presunto vendedor ambulante agredió con arma a pasajero de bus en Bogotá: Transmilenio se pronuncia

Presunto vendedor ambulante agredió con arma a pasajero de bus en Bogotá: Transmilenio se pronuncia

TransMilenio rechazó este y otros actos de violencia, agresión e intolerancia. A su vez, hizo un llamado contundente para evitar que ocurran este tipo de casos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Agresión en Sitp
Agresión en Sitp
Redes sociales

En redes sociales circula un video que genera temor entre la ciudadanía de Bogotá. Un usuario del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) grabó el momento en el que un supuesto vendedor ambulante hirió a un pasajero de un bus zonal en la ciudad con un arma blanca. Este nuevo episodio de intolerancia ha generado controversia. La empresa TransMilenio se pronunció sobre el hecho.

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Se desconoce la fecha en la que se registró este caso y el estado de la víctima. El video mencionado registró cuando el supuesto vendedor subió al vehículo saltando el torniquete para evitar pagar el pasaje, mientras le gritaba disgustado a otro pasajero que, al parecer, le reclamó por no hacerlo. “¿Me va a pagar?”, repitió una y otra vez el agresor en voz alta, mientras otros pasajeros observaban impávidos.

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El hombre en cuestión, que subió aparentemente furioso, llevaba en su mano lo que parece ser un arma blanca, con la que arremetió contra el pasajero del bus zonal. Tras varios insultos, otro hombre procedió a intentar calmar la situación. Después de varios segundos de tensión, el sujeto se bajó del vehículo, mientras se escuchó un estruendo similar a un vidrio roto.

TransMilenio rechazó este y otros actos de violencia, agresión e intolerancia. A su vez, hizo un llamado contundente para evitar que ocurran este tipo de casos y puntualizó: “Según las primeras versiones, el agresor sería una persona dedicada a la venta informal, hecho que está prohibido dentro del sistema por el Manual de la Comunidad Usuaria y por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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La empresa declaró que está presta a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este nuevo caso de intolerancia que ha causado revuelo. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte comportamientos en pro de la sana convivencia y el buen uso del sistema de transporte que moviliza a la comunidad por toda la capital.

Asimismo, TransMilenio reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores.

María Paula Rodríguez Rozo
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