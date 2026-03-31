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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cae alias El Apóstol en Semana Santa: así extorsionaba a comerciantes de Bogotá

Cae alias El Apóstol en Semana Santa: así extorsionaba a comerciantes de Bogotá

El individuo fue capturado por los delitos de terrorismo y extorsión despupés de haber realizado un atentado con granada en la localidad de Kennedy.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Alias El Apóstol
Alias El Apóstol
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La Policía Metropolitana de Bogotá efectuó la captura de alias ‘El Apóstol’, un extorsionista de tan solo 21 años de edad, señalado por sembrar el temor entre comerciantes de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, este hombre estuvo detrás de un atentado ocurrido en noviembre de 2025, en el que habría lanzado una granada contra una vivienda del barrio Mandalay, de la localidad de Kennedy, en un hecho asociado a las extorsiones.

La diligencia se llevó a cabo en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia” a través del Gaula de la Policía y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación de las autoridades, este criminal sería integrante de una estructura ilegal que tiene injerencia en San José del Guaviare. Durante cuatro meses, las autoridades siguieron de cerca los movimientos de este delincuente después de recibir una denuncia ciudadana.

La víctima señaló que había recibido llamadas y mensajes intimidatorios desde el 12 de julio de 2025. Al parecer, este criminal exigía el pago de una suma millonaria de 500 millones de pesos, paralelo a que amenazaba la vida del comerciante, su familia y el patrimonio por el que trabajaba este ciudadano de a pie. Lamentablemente, la persona cedió ante las presiones de este delincuente y alcanzó a pagar 14 millones de pesos.

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Así obtenía información de sus víctimas

La Policía Metropolitana entregó detalles sobre la investigación, en la que constataron cómo ‘El Apóstol’ extraía información para dar con sus víctimas, saber todo de ellas y cómo intimidarlas. El hombre obtenía información de sus posibles objetivos a través de redes sociales y consultas que hizo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Con esos datos, el criminal identificaba los bienes, familiares y rutinas de su blanco.

‘El Apóstol’ fue capturado en el municipio de Güepsa, departamento de Santander, donde intentaba ocultarse. El hombre fue judicializado y posteriormente asegurado por un juez de control de garantías, que le impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de terrorismo, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

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