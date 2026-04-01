Cantante Shaira denuncia que fue amenazada con arma de fuego en Bogotá durante intento de asalto

La cantante colombiana Shaira Selena Peláez Ruíz, más conocida como Shaira, recordada por haber ganado el reality Factor XS, denunció públicamente haber sido víctima de un intento de robo a mano armada en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. El hecho ocurrió la noche del 26 de marzo y generó conmoción entre sus seguidores.



Shaira denuncia intento de atraco en Engativá

Según relató la artista a través de sus redes sociales, el episodio se presentó en el barrio Los Cerezos, cuando ella y su madre se encontraban dentro de una camioneta, conversando con una amiga, tras asistir a un partido de fútbol. De manera repentina, un vehículo se detuvo detrás de ellas y se bajaron dos hombres armados, quienes las intimidaron directamente apuntándoles con armas de fuego. Shaira explicó que la situación escaló en cuestión de segundos. Uno de los sujetos se acercó directamente hacia ella, mientras el otro amenazó a su madre, a quien incluso le pusieron el arma en la cabeza cuando intentó protegerla.

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En medio del pánico, la cantante aseguró que pensó que su vida corría peligro y les pidió a los delincuentes que se llevaran lo que quisieran, con tal de que no les hicieran daño. “Lo primero que hice en el momento de debilidad fue: ‘Llévese lo que quiera’. Ni siquiera porque viniera hacia mí, porque en ese momento yo no me percaté y quedé como que: ‘Ah, si me tiene que pasar algo, pues que hijuemadres’. Pero cuando ya vi a mi mamá en esa situación, lo primero que hice fue decirle al tipo que se llevara lo que él quisiera, el carro, las cosas, no sé. Todo se fue en un lapso de quince segundos. Fue demasiado traumático”.

A pesar de la intimidación y la violencia del momento, los atacantes huyeron sin robar nada y sin causar lesiones físicas a las víctimas. El motivo de su retirada aún es materia de investigación. Algunas cámaras de seguridad del sector lograron captar parte de la escena, material que ya fue entregado a las autoridades para apoyar la identificación de los responsables. “Hemos podido recolectar algunas imágenes, algunas cámaras de seguridad gracias a los vecinos que de forma voluntaria nos ayudaron. Pero bueno, faltó una cámara”, agregó Shaira.



Tras el incidente, la artista decidió hacer una denuncia pública y compartir su testimonio en Instagram, donde expresó su indignación y miedo, pero también su frustración por la sensación de vulnerabilidad que viven muchos ciudadanos en Bogotá. “Cuídense mucho y cuíden a sus familias”, manifestó la cantante, visiblemente afectada, en un mensaje que rápidamente se viralizó. Además de narrar lo sucedido, Shaira lanzó un llamado directo a las autoridades distritales, en especial al alcalde Carlos Fernando Galán, solicitando medidas concretas para reforzar la seguridad en sectores residenciales como Engativá, donde —según denuncias de vecinos— los robos y atracos armados se han vuelto recurrentes.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL