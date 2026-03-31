Habilitan el nuevo puente sur de la avenida Primero de Mayo con carrera 68 tras 20 meses de obra

La Alcaldía de Bogotá habilitó el nuevo puente sur de la avenida Primero de Mayo con carrera 68, una estructura que hace parte de las obras complementarias de la Línea 1 del Metro y que entra en servicio en uno de los cruces con mayor intervención vial del suroccidente de la ciudad. La apertura se realizó el lunes 30 de marzo de 2026 y permite el paso de tráfico mixto en sentido occidente–oriente sobre la avenida Primero de Mayo, entre las localidades de Kennedy y Puente Aranda.

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Así es el nuevo puente sur de la avenida Primero de Mayo con cra 68

El puente corresponde al costado sur del intercambiador vial construido en esta intersección. Su habilitación se da luego de un proceso de obra que duró cerca de 20 meses y que estuvo a cargo del concesionario Metro Línea 1. Según la información oficial de la Alcaldía, la estructura tiene una longitud total de 446 metros, cuatro apoyos y una luz central de 125 metros. La altura máxima alcanza los 9,85 metros, lo que permite el paso del viaducto del Metro y la integración con otros modos de transporte en distintos niveles.

#AEstaHora, el alcalde @CarlosFGalan junto a la secretaria de movilidad, @ClaudiaDiazAco1, y el gerente general del Metro de Bogotá, @JoseLeoNarvaezM, ponen en funcionamiento el puente vehicular sur de la Av. Primero de Mayo con Av. 68 📍, una obra complementaria para la Línea 1… pic.twitter.com/4JH88b9t8D — Metro de Bogotá (@MetroBogota) March 30, 2026

Con la entrada en operación de este puente, quedan habilitados dos carriles para el tránsito vehicular. Un tercer carril permanece cerrado de forma temporal debido a las obras de la estación 7 de la Línea 1 del Metro, que se construye entre las dos estructuras, norte y sur. La Alcaldía explicó que este carril se abrirá una vez finalicen las labores principales de la estación, con el fin de mantener condiciones de seguridad durante la construcción del viaducto.



La intersección de la avenida Primero de Mayo con carrera 68 ha sido definida por el Distrito como un nodo de integración de infraestructura. En este punto confluyen el tránsito de vehículos particulares, el Sistema Integrado de Transporte Público, el viaducto de la Línea 1 del Metro, la futura estación 7 y la troncal de TransMilenio por la avenida 68. Además, el diseño contempla el paso de peatones y ciclistas a nivel y por estructuras independientes, sin interferir con el flujo vehicular.



La construcción del nuevo puente sur implicó la demolición de una estructura anterior que funcionaba desde 1978. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, durante la etapa de diseño se determinó que mantener el puente antiguo no permitía dar continuidad al trazado del viaducto. Por esa razón, se optó por levantar dos nuevas estructuras, una al norte y otra al sur, que distribuyen el flujo vehicular en ambos sentidos y liberan el espacio central para el paso del tren elevado.

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El método constructivo utilizado fue el de voladizos sucesivos, una técnica que permite avanzar tramo por tramo sin necesidad de instalar andamios sobre la vía. Este sistema hizo posible mantener la circulación parcial en la carrera 68 durante las obras, uno de los corredores de mayor demanda de la ciudad. Según datos entregados por el concesionario, en la construcción del puente participaron cerca de 300 trabajadores en diferentes frentes de obra.

La habilitación del puente sur se suma al puente del costado norte, que entró en funcionamiento en junio de 2024. Con ambas estructuras operativas, el tráfico sobre la avenida Primero de Mayo puede fluir por pasos elevados en los dos sentidos, mientras que a nivel de superficie se reorganiza la circulación asociada a TransMilenio, al transporte zonal y a la movilidad activa. El Distrito indicó que este esquema busca reducir conflictos de tráfico en una zona que ha presentado congestionamientos durante las distintas fases de construcción.



¿Cómo van las obras del Metro de Bogotá?

Desde la Alcaldía se señaló que esta obra hace parte del paquete de intervenciones necesarias para acompañar el avance del Metro. A corte de marzo de 2026, la Línea 1 supera el 73% de ejecución y acumula más de 12 kilómetros de viaducto construidos. En paralelo, la troncal de TransMilenio por la avenida 68 registra avances por grupos, lo que mantiene este sector como un punto de trabajo simultáneo para varias entidades del Distrito.

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La apertura del puente sur no implica la finalización total de las obras en la intersección. Durante los próximos meses continuarán los trabajos de la estación 7, el montaje del viaducto del Metro y las adecuaciones de espacio público. La Secretaría de Movilidad informó que se mantendrán cambios operativos y señalización provisional, según el avance de los frentes de obra, hasta completar el nodo vial en su configuración definitiva.

Con esta habilitación, la avenida Primero de Mayo recupera un paso elevado en uno de sus puntos clave, mientras el proyecto del Metro avanza sobre el eje de la carrera 68. La infraestructura entregada se integra al trazado futuro del sistema férreo y redefine la forma en la que se mueven los vehículos en el suroccidente de Bogotá, en un espacio que seguirá en obras hasta la puesta en marcha completa de la Línea 1.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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