Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así funcionará el pico y placa para Bogotá para la semana del 13 al 17 de octubre

Así funcionará el pico y placa para Bogotá para la semana del 13 al 17 de octubre

Bogotá definió la rotación vehicular para la semana que comienza con el lunes festivo, aplicando la restricción regional de ingreso a la capital, seguida del esquema par e impar en días hábiles hasta el viernes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Pico y placa Bogotá
X @SectorMovilidad

