En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
GAZA
DONALD TRUMP
VIRGINIA VALLEJO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Ladrón detenido en Bogotá tenía casa por cárcel: estaba armado y con brazalete del Inpec

Ladrón detenido en Bogotá tenía casa por cárcel: estaba armado y con brazalete del Inpec

En días recientes un hombre, que estaba cumpliendo una medida de aseguramiento de casa por cárcel (prisión domiciliaria), fue capturado in fraganti mientras cometía un robo en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Ladrón detenido en Bogotá tenía casa por cárcel: estaba armado y con brazalete del Inpec
El hombre, que tenía casa por cárcel, fue herido por la comunidad.
Secretaria de Seguridad de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad