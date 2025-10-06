Ladrón detenido en Bogotá tenía casa por cárcel: estaba armado y con brazalete del Inpec

La Secretaria de Seguridad de Bogotá dio a conocer que dos hombres que intentaban llevar un robo a cabo en el barrio Nueva Marsella, de la localidad de Kennedy, fueron detenidos. Se confirmó que uno de los detenidos tenía medida de aseguramiento de casa por cárcel.

"La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un intento de hurto y capturó a dos hombres cuando intentaban robar en un establecimiento comercial (...) Uno de ellos tenía casa por cárcel y había salido a delinquir", se lee en un comunicado de la entidad. Asimismo, la división del distrito compartió un video en el que se ve cómo intentan cometer el crimen.

"El hombre con un arma de fuego, intimidó a los trabajadores para apoderarse del dinero y varios artículos. Al salir, intentó escapar en una motocicleta que lo esperaba, pero la rápida reacción de la ciudadanía y de las patrullas del cuadrante permitió su captura inmediata", agregaron en el texto.



Tras su captura, ambos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver con el que habrían intimidado a las personas para robarlas. "El delincuente que tenía casa por cárcel resultó herido por la comunidad antes de ser detenido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial".

Según datos oficiales compartidos por la Secretaria de Seguridad de Bogotá, en lo corrido de 2025, el hurto a comercio en Kennedy ha disminuido en un 26%, con 176 casos menos frente al año anterior. Además, se han incautado 139 armas de fuego y capturado más de 2.600 personas por diferentes delitos.



¿Cómo se determina la prisión domiciliaria?

La prisión domiciliaria es un beneficio al que puede acceder el imputado que está condenado o detenido con prisión preventiva y que se encuentra en curso el proceso penal, de acuerdo con información compartida por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

"También se considera una medida alternativa de privación que está en decisión del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. De conformidad con el art. 314, C.P.P., la detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario puede sustituirse por el del lugar de residencia". Esto solo se da en en cinco eventos contemplados en dicha normatividad.



Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. Cuando a la procesada le falten tres (3) meses o menos para el parto, y hasta los seis (6) meses después del nacimiento. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital. Cuando la procesada fuere mujer cabeza de familia de hijo menor de edad o que sufriere incapacidad permanente; o tenga a un adulto mayor o una persona que no puede valerse por sí misma bajo su cuidado. La persona que haga sus veces podrá acceder a la misma medida. En estos eventos, el juez atenderá especialmente a las necesidades de protección de la unidad familiar y a la garantía de los derechos de las personas que se encuentran bajo su dependencia.

¡Qué descaro! Pese a tener prisión domiciliaria, este sujeto intentó hurtar un establecimiento en Kennedy.



MATEO MEDINA ESCOBAR

