Fiscalía acusó a hombre señalado de intentar matar a su pareja en Bogotá con martillo: irá a juicio

Karina Rincón fue víctima de un brutal ataque perpetrado por su pareja sentimental con un martillo, dentro de su vivienda, ubicada en la localidad de Fontibón, de Bogotá. Cinco meses después de los hechos, la Fiscalía General del Nación acusó formalmente al agresor de haber cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa.



El caso en ese entonces generó conmoción en la ciudadanía, no solo por el crimen en sí, sino por el estado en que quedó la víctima. Rincón estuvo inconsciente después de recibir los reiterados golpes con el objeto contundente que aferraba su expareja, José Urbano Medina. Como consecuencia del intento de feminicidio, la mujer quedó con graves heridas en su rostro, según señaló el ente judicial en la investigación. Además, estableció que Medina le causó “golpes enteros en la cabeza, doblegando a la víctima hasta ponerla en una situación en que era imposible defenderse”. Karina Rincón perdió su sonrisa, ya que los golpes de su atacante afectaron gravemente su dentadura.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El presunto atacante huyó del apartamento durante la misma noche en la que ocurrieron los hechos e hizo entrega de las llaves de la vivienda a unos guardias del conjunto residencial, quienes acataron en dar alerta inmediata a las autoridades competentes.



En la diligencia, la Fiscalía reveló que el acervo probatorio recopilado muestra que Rincón fue sometida a “un ciclo de violencia física y psicológica previa” al ataque.

En su momento, la Secretaría de la Mujer expresó que continuaría acompañando a la víctima y su familia para que el caso no quede en la impunidad. Y es que una de las cosas que más pedía Rincón, funcionaria de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, a las autoridades es que su caso no quedara en el olvido por vencimiento de términos. El caso en su momento fue atendido como un episodio de violencia intrafamiliar, según detalló el teniente coronel Julián García, comandante de la Policía en Fontibón.



“La Policía Nacional acude de manera inmediata, ayudando a una víctima, una mujer de 35 años, quien había sido agredida físicamente por su compañero sentimental”, detalló en el balance que dio en ese momento.



El agresor, por su parte, fue capturado cerca del CAI de Hayuelos y puesto a disposición de la Fiscalía. Actualmente, Medina permanece privado de la libertad en centro carcelario.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram