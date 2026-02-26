Reportan demoras en el aeropuerto El Dorado de Bogotá este jueves: esto dijo Aerocivil

La Aeronáutica Civil, por medio de sus redes sociales, informó que en la mañana de este miércoles se presentan demoras en algunos vuelos programados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Al parecer, estas demoras estarían relacionadas con un factor meteorológico; sin embargo, el organismo no explicó las causas.

"Informamos que se presentaron demoras en las salidas de vuelos en @BOG_ELDORADO, recomendamos consultar el estado de tu vuelo directamente con la aerolínea", indicó la Aerocivil en su cuenta de X, sobre las 11 de la mañana. Por el momento, desde las autoridades del aeropuerto no se han pronunciado oficialmente. Sin embargo, se conoció que hay por lo menos 10 vuelos afectados.

Informamos que se presentaron demoras en las salidas de vuelos en @BOG_ELDORADO, recomendamos consultar el estado de tu vuelo directamente con la aerolínea. pic.twitter.com/TksUB95xyM — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 26, 2026

Noticia en desarrollo...