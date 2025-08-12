Nueva ruta de Transmilenio conectará el sur y el occidente de Bogotá: podría ahorrar tiempo y dinero

La movilidad en Bogotá incorporará desde el lunes 11 de agosto una nueva opción para los usuarios del sistema integrado de transporte público. Transmilenio pondrá en operación un servicio zonal que recorrerá el corredor de la Calle 3ra para conectar el sector de Comuneros con la Avenida 68, sin necesidad de atravesar estaciones troncales saturadas ni realizar múltiples transbordos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este servicio funcionará exclusivamente de lunes a viernes, entre las 4:00 p. m. y las 7:30 p. m., y estará compuesto por dos rutas complementarias: la A019, que se desplazará desde el barrio Galán hacia Comuneros, y la F019, que hará el trayecto inverso, desde Comuneros hasta la Avenida 68. La medida busca mejorar la oferta de transporte en un tramo que concentra alto flujo de pasajeros durante la tarde.



Nueva ruta de Transmilenio conectará el sur y el occidente de Bogotá

El nuevo servicio de Transmilenio se clasifica como TransMiZonal, lo que significa que conecta zonas residenciales con sectores de alta actividad comercial y laboral sin pasar por estaciones troncales del sistema. Esto permite a los usuarios ahorrar tiempo de viaje y, en algunos casos, reducir el gasto en transporte al disminuir la necesidad de pagar pasajes adicionales por transbordos. La cobertura de estos recorridos abarca barrios como Jazmín, La Asunción, Santa Isabel, Veraguas, Tibaná, Primavera Occidental, Barcelona y Colón, que hasta ahora contaban con conexiones menos directas para desplazamientos entre el sur y el occidente por la Calle 3ra.

Nueva ruta de Transmilenio conectará el sur y el occidente de Bogotá. - X: @TransMilenio

En sentido occidente–centro (A019), la ruta partirá desde el sector de Galán y pasará por puntos como la Avenida Calle 3 con carrera 60, carrera 56A, carrera 53D Bis y transversal 53A, continuando por la carrera 40B y carrera 40 Bis. Desde allí avanzará hacia el barrio Montes y el barrio El Jazmín I Sector, para luego ingresar a La Asunción y cubrir paradas en la carrera 31D, carrera 30A, carrera 29A y carrera 27 hasta llegar a Comuneros. En sentido centro–occidente (F019), el recorrido comenzará en el sector de Comuneros, pasando por la carrera 31B y la avenida carrera 36.

Publicidad

Desde allí, se dirigirá a los barrios Veraguas y Santa Isabel, con paradas en la carrera 26, calle 2 con carrera 25A y carrera 26 con calle 2C. Posteriormente, el bus tomará la Calle 3ra hacia Tibaná, Primavera Occidental, Barcelona, La Colonia Oriental, Colón y San Gabriel, hasta llegar a la Avenida 68 en el sector de Galán. Transmilenio ha indicado que la implementación responde a la necesidad de reforzar la conectividad en corredores estratégicos con alta demanda en hora pico, pero que no contaban con rutas directas de ida y regreso. En este caso, el corredor de la Calle 3ra es clave para unir de manera más ágil los sectores ubicados entre la NQS y la Avenida 68.



¿En qué horarios funcionará nueva ruta de Transmilenio?

El nuevo servicio operará únicamente en la franja de la tarde, de lunes a viernes, entre las 4:00 p. m. y las 7:30 p. m., con buses asignados para atender la demanda en ese horario. Según la entidad, la frecuencia será ajustada de acuerdo con el comportamiento de la ocupación, especialmente en los primeros días de operación, cuando se espera un aumento progresivo en el número de usuarios.

La empresa recordó que la tarjeta personalizada Tullave ofrece ventajas como transbordos de bajo costo —entre 0 y 200 pesos—, la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito y tarifas preferenciales para personas de población vulnerable. También permite bloquear el saldo en caso de pérdida o robo. Personalizar la tarjeta no tiene costo y se puede recargar tanto en puntos físicos como a través de la página web oficial. Personas que vivan en estos sectores, podrán ahorrar tiempo y dinero al usar los transbordos que ofrece Transmilenio entre distintas estaciones.

Publicidad

Los usuarios que acostumbran usar Transmilenio podrán planificar sus desplazamientos y verificar la ubicación de los buses mediante la aplicación oficial TransMiApp, que ofrece detalles sobre horarios, recorridos y paraderos. La entidad recomienda identificar con anticipación las paradas habilitadas según el sentido de viaje para optimizar los tiempos de espera. Con la entrada en operación de esta conexión por la Calle 3ª, Transmilenio suma una opción que busca aliviar la presión sobre otros corredores del sur y el occidente en el final de la jornada laboral.

La medida, que inicialmente funcionará en un horario específico, podría evaluarse para ajustes futuros dependiendo de la respuesta de los usuarios y la demanda registrada. Para muchos pasajeros que viajan entre sectores como Veraguas, Tibaná, Jazmín o Galán, el nuevo servicio podría ser una opción directa que evita recorridos más largos o la necesidad de desplazarse hasta estaciones troncales para tomar un bus adicional.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

