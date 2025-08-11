Colegios de Bogotá suspenden actividades festivas tras muerte de Miguel Uribe Turbay: esto implica

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció la suspensión temporal de todas las actividades festivas en los colegios oficiales de la capital, medida que estará vigente durante tres días, entre el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto de 2025, en el marco del duelo oficial decretado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. La decisión se adoptó en atención al Decreto 371 de 2025, expedido tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe.

El pronunciamiento oficial de la entidad educativa destaca, sin embargo, que las clases se mantendrán con normalidad, pero sin celebraciones, actos recreativos o eventos de carácter festivo: "La Secretaría de Educación del Distrito lamenta el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Reconocemos su compromiso y dedicación por Bogotá, especialmente durante su gestión como secretario de Gobierno y concejal de la ciudad", se lee en el comunicado oficial de la entidad.

Fue la esposa de Miguel Uribe Turbay quien manifestó la triste noticia por medio de sus redes sociales en la madrugada de este lunes: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".



El Decreto 371 de 2025, emitido por la Alcaldía Mayor, establece tres días de duelo en Bogotá para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay. Durante este periodo, las entidades públicas deberán disponer de la bandera a media asta y se suspenderán actividades con fines conmemorativos de carácter festivo. En el caso del sector educativo, la medida implica la cancelación de eventos escolares como celebraciones internas, actividades culturales con música en vivo, festivales estudiantiles o actos con fines recreativos, aunque no se interrumpirá la jornada académica regular.

"En atención a lo dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante los tres (3) días de duelo oficial que dispone el Decreto 371 de 2025, se suspenderán todas las actividades de carácter festivo en los colegios del Distrito. No obstante, las clases en las instituciones educativas distritales se mantendrán con normalidad", señaló la entidad en un comunicado. La SED también reafirmó su rechazo a cualquier manifestación de violencia y manifestó que se une "al sentimiento de dolor que embarga a la ciudad".

El mandatario capitalino, Carlos Fernando Galán, aseguró que "Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado. Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener", indicó.

"No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto. En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A María Claudia, a María Carolina, a su padre Miguel y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado", agregó en la publicación.



Lo que se sabe del caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay

El senador Miguel Uribe Turbay falleció tras permanecer más de dos meses en estado crítico, como consecuencia de un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá. Ese día, el dirigente se encontraba en un acto de campaña en el barrio Modelia cuando un menor de edad, que estaba entre el público, disparó varias veces contra él. Uribe Turbay fue trasladado inicialmente a la Clínica Medicentro y luego remitido a la Fundación Santa Fe, donde permaneció hospitalizado hasta su deceso.

La investigación de la Fiscalía ha permitido la captura de cuatro personas, incluido el menor señalado de ser el autor material, así como tres presuntos coautores. Las autoridades también adelantan la búsqueda de un hombre identificado con el alias de "El Costeño", considerado como uno de los planificadores del ataque. Aunque la principal hipótesis apunta a un móvil político, la Fiscalía General indicó que aún no hay pruebas concluyentes sobre los autores intelectuales del homicidio.

El presidente Gustavo Petro prometió que su Gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a los autores intelectuales del atentado. Por lo pronto, al adolescente señalado de disparar contra el senador le imputaron los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El joven, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva, fue aprehendido minutos después del ataque en una rápida reacción de las autoridades con ayuda de la comunidad. Ahora, permanece en el búnker de la Fiscalía mientras avanza el proceso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

