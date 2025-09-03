Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevas revelaciones de la Fiscalía en magnicidio contra Miguel Uribe: chats y pagos en planificación

Nuevas revelaciones de la Fiscalía en magnicidio contra Miguel Uribe: chats y pagos en planificación

La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay. En la audiencia contra el séptimo capturado se conoció la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Plata o Plomo”, donde se coordinaban seguimientos y acciones. Estos son los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 03, 2025 06:03 a. m.
Comparta en:
Atentado contra Miguel Uribe
Atentado contra Miguel Uribe
ARCHIVO